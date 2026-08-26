El SMN emitió un alerta por "lluvias intensas" para este jueves: qué zonas de Mendoza se verán afectadas

A través del Sistema de Alerta Temprana se advierte por lluvias en varias zonas de la provincia, en tanto que continúan las nevadas en alta montaña.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este jueves en Mendoza, por lluvias en distintas zonas de la provincia y nevadas en alta montaña.

Según el SMN, hay alerta amarilla por lluvias en Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán y Tupungato, que también podrían alcanzar el Gran Mendoza: “El área será afectada por lluvias intensas. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 mm, que pueden ser superados de forma puntual”, indicaron.

El SMN emitió un alerta por lluvias para este jueves. Además, continúa el alerta por nevadas en cordillera. En la zona norte hay alerta naranja: “El área será afectada por fuertes nevadas persistentes. La nieve acumulada puede alcanzar valores entre 40 y 80 cm. El fenómeno también estará acompañado por vientos intensos, por lo que puede generarse reducción de visibilidad por la nieve en suspensión”.

En tanto que es de nivel amarillo en la zona sur: “El área será afectada por nevadas persistentes. La nieve acumulada puede alcanzar valores entre 30 y 60 cm. El fenómeno también estará acompañado por vientos intensos, por lo que puede generarse reducción de visibilidad por la nieve en suspensión”, señalaron desde el SMN.

La cordillera mendocina continúa bajo alerta. Así estará el tiempo este jueves en Mendoza Viento: la jornada comenzará con viento Sur, especialmente en la zona Norte y Este y probablemente en Gran Mendoza. Será débil y se mantendrá hasta aproximadamente las 20 a 21.

la jornada comenzará con viento Sur, especialmente en la zona Norte y Este y probablemente en Gran Mendoza. Será débil y se mantendrá hasta aproximadamente las 20 a 21. Nubosidad: la jornada comenzará con precipitaciones, especialmente en el Valle de Uco, zona Sur y sectores del Gran Mendoza, principalmente hacia el oeste y sur, incluyendo Luján de Cuyo y Potrerillos. También se prevén precipitaciones en el sur de la zona Este, incluyendo Maipú y sectores rurales. En la zona Este podrían prolongarse durante la mañana. En el Valle de Uco y zona Sur es probable que las precipitaciones continúen durante la tarde.

la jornada comenzará con precipitaciones, especialmente en el Valle de Uco, zona Sur y sectores del Gran Mendoza, principalmente hacia el oeste y sur, incluyendo Luján de Cuyo y Potrerillos. También se prevén precipitaciones en el sur de la zona Este, incluyendo Maipú y sectores rurales. En la zona Este podrían prolongarse durante la mañana. En el Valle de Uco y zona Sur es probable que las precipitaciones continúen durante la tarde. Alta Montaña: continuará el mal tiempo con precipitaciones, principalmente en los sectores Central y Norte, que se mantendrán durante toda la jornada y podrían extenderse hasta la medianoche. Pronóstico para los próximos días Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, este jueves estará mayormente nublado, con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas. La mínima esperada es de 10 ºC y la máxima de 15 ºC. Se prevé que las condiciones mejoren hacia la noche.