El "GPS perdido" de Mendoza ante una posible catástrofe natural que expuso una encuesta

Una investigación de Demokratía en el Gran Mendoza reveló que el 78,12% desconoce cómo actuar ante una catástrofe natural , el 76% se siente poco o nada preparado y solo el 5,6% tiene un kit y un plan de contingencia. Frente a esto, el director de Demokratía Nicolás González Perejamo cuestionó la confianza con la que Mendoza enfrenta emergencias.

“Hoy día es un día particular para agarrar y para analizar el resultado de la encuesta, porque parece que vivimos en una provincia en la que está perdido el GPS”, declaró González Perejamo en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio.

La reflexión del director de Demokratía surgió al contrastar los resultados del relevamiento con la respuesta institucional frente a las contingencias climáticas frente al Zonda que azotó esta mañana al Gran Mendoza. “Hace 48 horas se juntan todos los gobernantes en una especie como de shock room gigantesco y nos dicen que tienen herramientas tecnológicas para prever las contingencias climáticas y la vocación de gestionarlas con eficiencia”.

“Y hoy a la mañana hacen que llevemos a los niños a la escuela y transitemos las calles de las distintas ciudades del Oasis Norte con árboles cayéndose por todos lados. Es como tremenda la contradicción que tenemos con 48 horas de diferencia”.

Para González Perejamo, el contraste también expone una percepción instalada entre los propios mendocinos. “Vivimos en una sociedad en la que el exceso de confianza con relación a la forma con la que gestionamos las contingencias climáticas es la regla, porque como nacimos en Mendoza, como nacimos al calor de los zondas y con los sacudones de los temblores, pensamos que lo podemos diligenciar con habilidad”.

La familiaridad con los fenómenos no garantiza preparación

La investigación contempló 705 entrevistas presenciales y consultó a los habitantes del Oasis Norte sobre su capacidad para responder ante inundaciones, terremotos o ráfagas de viento extremo. Solo el 5% afirmó conocer los procedimientos y números de contacto, mientras que otro 6% dijo tener una idea general, aunque con dudas.

“El 80% casi de los mendocinos, 78,12% de los encuestados nos dijo que desconoce cómo actuar o a quién acudir”.

La percepción de preparación también mostró un escenario desfavorable. “Teniendo la opción de muy preparados, ninguno de los encuestados la eligió”.

“705 entrevistas presenciales y ni uno solo de todos los hombres y mujeres a las que le preguntamos las cuestiones nos dijo que se sentía muy preparado. Solo el 24% de los encuestados nos dijo que se siente preparado y después un abrumador 76% nos dijo que se siente entre poco y nada preparado para poder gestionar la contingencia”.

González Perejamo vinculó esos resultados con la familiaridad de la población con los fenómenos naturales que afectan a Mendoza.

“Creemos que sabemos gestionar este tipo de problemas. Como ya nos pasó 18 millones de veces que tembló, pensamos 'la verdad es que el temblor no es grave'”.

“Como el zonda es una cuestión que es habitual y salimos a la calle con zonda. Como las inundaciones en verano son la regla y sí, pero si tiene que ir a algún lado anda con cuidado. Y no es de esa manera”.

El reclamo por una prevención que llegue a los ciudadanos

El relevamiento también mostró dificultades para trasladar la prevención a acciones concretas. Apenas el 5,6% de los encuestados afirmó tener un kit y un plan claro de contingencias, mientras que el 44,5% aseguró contar con elementos necesarios, pero sin una organización previa para utilizarlos.

“Tiene todo pero lo tiene desorganizado, tiene una idea pero no la ejecuta, no la tiene lista para agarrar y para ocuparla. Y uno de cada dos mendocinos nos dice que actualmente no tiene medidas preparadas. La verdad que es escandaloso, es preocupante”.

Para el director de Demokratía, la responsabilidad no recae exclusivamente en los ciudadanos. También cuestionó la ausencia de campañas sostenidas por parte del Estado que indiquen cómo actuar ante una emergencia.

“¿Hace cuánto no nos encontramos con una campaña que de manera sostenida que brinde elementos claros para evitar la fatalidad en estas cuestiones? ¿Hace cuánto no vemos una campaña de prevención sólida? Hace cuánto no agarras y no prendes la tele y te encontrás con algo que te indique cuál es el proceder que tenés que tener en un terremoto?”

González Perejamo también reclamó que la comunicación institucional priorice información práctica por sobre los anuncios políticos.

“Yo estoy cansado de abrir las redes sociales, meterme en la página de los distintos entes gubernamentales, municipios, ministerios, gobierno central, y ver políticos influencers que me quieren contar las cuestiones y me explican qué es lo que charlaron en la reunión de hace dos días, pero no me dicen cómo tengo que preparar la mochila, cuál es el lugar seguro en el que ir a mi casa o cuál es la línea telefónica a la que tengo que acudir”.

En ese sentido, planteó una responsabilidad compartida entre ciudadanos y autoridades. “No creo que la responsabilidad sea enteramente del Estado, pero sí creo que no tenemos decisiones hábiles y no tenemos un robusto nivel de concientización”.

“Necesitamos información certera y ¿quién nos tiene que dar la información certera? Defensa Civil, la Cruz Roja, el Gobierno y todos aquellos que tienen grande responsabilidad y mucha formación al respecto”.