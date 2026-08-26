Aerolíneas Argentinas sumará nuevos vuelos para viajar a El Caribe y Brasil en 2027

Aerolíneas Argentinas anunció la incorporación de dos nuevos destinos en el Caribe de cara a la temporada de verano 2027, en el marco de una estrategia de expansión internacional que apunta a reforzar la conectividad turística desde el país. Los detalles para acceder a la oferta.

Uno de los destinos destacados es Curazao, una isla del Caribe que ganó notoriedad a nivel global tras su histórica participación en el Mundial 2026. En ese torneo, la selección caribeña sorprendió con una actuación que incluyó un empate frente a Ecuador y una destacada performance de su arquero Eloy Room, lo que despertó el interés internacional por el destino. A partir de esta creciente demanda, la aerolínea de bandera operará por primera vez vuelos directos desde Buenos Aires hacia la isla.

El otro destino que se suma a la oferta es Cartagena, en Colombia, consolidando así la presencia de la compañía en el Caribe, una región cada vez más elegida por los argentinos para vacacionar.

En paralelo, la empresa también anunció una nueva ruta regional: Córdoba–Cabo Frío, en Brasil. Este servicio comenzará a operar el 26 de diciembre con dos frecuencias semanales y se complementará con vuelos desde Buenos Aires y Rosario, ampliando la conectividad hacia uno de los puntos turísticos más visitados del estado de Río de Janeiro.

Más vuelos y crecimiento de la oferta en Aerolíneas Argentinas La programación para el verano 2027 contempla un fuerte incremento en la oferta total de asientos. Solo en enero, Aerolíneas Argentinas prevé superar los 1,5 millones de plazas disponibles, lo que representa un crecimiento del 13% en comparación con el mismo mes del año anterior.