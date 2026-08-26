Alquileres en Mendoza: cuáles son las zonas más baratas y cuánto cuestan

El mercado de alquileres en Mendoza atraviesa un momento inusual: la oferta de propiedades llegó a niveles récord y los precios, en la mayoría de los segmentos, no superaron la inflación acumulada entre enero y agosto de 2026. Una situación que se plantea como una oportunidad para los inquilinos.

El dato surge de un relevamiento de Inmoup , el principal portal inmobiliario del interior del país, que analizó más de 2.231 propiedades publicadas en Mendoza durante los primeros ocho meses del año.

El salto más notable en la cantidad de inmuebles disponibles se dio en el segmento de casas, con un aumento del 58% en la oferta. Esa mayor disponibilidad tuvo un efecto directo sobre los precios: en un contexto donde la inflación acumularía entre el 20% y el 21% hasta agosto, la mayoría de los alquileres publicados en Mendoza no llegaron a ese porcentaje.

"Las familias no llegan a fin de mes y los alquileres no pueden aumentar por encima de la inflación", explicó el director de Inmoup, Marcos Herrera.

Desde el portal inmobiliario resaltaron que Mendoza atraviesa un momento de oferta récord y alta disponibilidad de inmuebles que beneficia a los inquilinos porque tienen más opciones para elegir y los precios se han ajustado cerca de la inflación.

Las zonas más baratas y más caras

En casas, el panorama es más favorable para los inquilinos en varios departamentos. Las viviendas de dos a tres habitaciones en Godoy Cruz bajaron un 10,3%, en Maipú cayeron un 9,6% y en Las Heras retrocedieron un 14,6%. En el promedio provincial, ese segmento subió apenas un 4,9% (de $1.052.416 a $1.104.323). Las casas de más de tres habitaciones crecieron un 9,9% en promedio (de $1.613.171 a $1.773.288).

Por zonas, Luján de Cuyo y Maipú mostraron los aumentos más marcados en departamentos de dos a tres habitaciones, con subas del 20,1% y el 16,5% respectivamente, en línea con el crecimiento poblacional que registran ambos departamentos. Las Heras, por el contrario, tuvo ajustes de entre el 20% y el 45% en algunos segmentos que estaban desfasados respecto del mercado.

Hay pocas casas en alquiler en los barrios privados porque la mayoría está a la venta. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Las excepciones al techo inflacionario se dieron en segmentos donde la oferta escasea. Herrera señaló que las viviendas en barrios privados subieron mucho más porque la mayoría de esas propiedades está a la venta y no en alquiler. Las casas en la Ciudad de Mendoza aumentaron un 29% y rondan el $1.300.000. Y en algunas zonas de Godoy Cruz, las con más de tres habitaciones aumentaron 52% en el período analizado.

Cuánto cuesta un alquiler por mes

En el segmento de departamentos, los incrementos promedio fueron acotados. Los monoambientes subieron apenas un 4,6%, pasando. Los de una habitación acumularon un alza del 12,8%, mientras que los de dos a tres habitaciones crecieron un 8,2% en promedio. Los departamentos de más de tres habitaciones registraron el mayor incremento del segmento, con un 13,1%.

Departamentos

Monoambientes de $434.324 a $454.457

1 habitación de $484.157 a $545.977

2 a 3 habitaciones de $661.202 a $715.149

Más de 3 habitaciones de $1.033.333 a $1.169.167

Casas