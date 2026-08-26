El duro reclamo de bomberos voluntarios y la respuesta del Gobierno

Bomberos voluntarios de distintos puntos de Mendoza se movilizaron este miércoles hasta Casa de Gobierno para reclamar por mayores recursos, financiamiento y el cumplimiento de la Ley 7.679. Los cuarteles de Maipú, Rivadavia, Junín, Barriales, Tunuyán y San Carlos se reunieron en un abrazo solidario y pidieron mantener una reunión con la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.

La protesta se desarrolló mientras la provincia atraviesa una jornada marcada por el viento Zonda y los riesgos que este fenómeno puede generar. En ese contexto, los bomberos remarcaron que necesitan respuestas del Gobierno y cuestionaron que no hayan sido convocados a las reuniones vinculadas con la preparación ante posibles catástrofes por el fenómeno del Super Niño.

El reclamo fue cubierto por el móvil de MDZ Radio , a cargo de Mariano Godoy, quien dialogó con Santiago Cronemberg, integrante de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de Maipú. “Estamos acá reunidos la mayoría de bomberos voluntarios de esta provincia de Mendoza en reclamar lo que nos corresponde, que es el cumplimiento de la Ley 7.679”, explicó.

Según explicó Cronemberg, el principal objetivo de la movilización es abrir una mesa de diálogo con la ministra de Seguridad. Los bomberos sostienen que Rus había mencionado públicamente la existencia de una mesa de diálogo con el sector, pero aseguran que ese espacio actualmente no funciona como ellos esperan.

“Estamos buscando una mesa de diálogo, una mesa con la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, que en este momento no se ha hecho presente”, señaló. Además, contó que les ofrecieron ingresar para firmar un acuerdo con el secretario de Asuntos Gubernamentales, pero rechazaron esa alternativa porque quieren plantear sus reclamos directamente ante la ministra.

“Nos ofrecieron pasar a firmar un acuerdo con el secretario de Asuntos Gubernamentales, pero dimos negativa porque queremos hablar con la ministra”, sostuvo Cronemberg. Según relató, tampoco fueron recibidos por un funcionario del Gobierno, sino que un oficial de la Policía les comunicó que debían entregar un petitorio y retirarse.

Los bomberos decidieron permanecer en el lugar hasta obtener una respuesta. “Hasta que no entremos los dirigentes de los cuarteles que estamos acá en esa mesa de diálogo, la cual dice que existe, que no existe, no nos vamos a retirar de aquí”, afirmó otro de los dirigentes consultados.

Además, bomberos de distintos puntos de la provincia se han desplazado marchando hacía Casa de Gobierno para sumarse a la manifestación.

“Muchas obligaciones y pocos derechos”

Mariano Godoy / MDZ Radio

Uno de los principales puntos del reclamo está relacionado con la Ley 7.679. De acuerdo con lo explicado por los bomberos, la normativa reconoce y establece el servicio de bomberos voluntarios y contempla distintas obligaciones y beneficios para quienes integran los cuarteles.

Cronemberg sostuvo que, según su reclamo, el Gobierno provincial actualmente cumple solamente con tres puntos: la cobertura de OSEP, la ART y dos boletos de colectivo diarios para los bomberos voluntarios. “Tenemos muchas obligaciones y pocos derechos como bomberos voluntarios”, resumió.

Entre los puntos que aseguran que no se cumplen mencionaron el cupo de viviendas del IPV destinado a bomberos voluntarios, las becas de estudio que debería otorgar la Dirección General de Escuelas y la eximición de los aranceles correspondientes a la licencia de conducir profesional. También reclamaron por el presupuesto destinado a las asociaciones y por otros beneficios contemplados en la normativa.

El combustible, otro de los reclamos

Mariano Godoy / MDZ Radio

Los recursos para mantener operativos los cuarteles también forman parte de la protesta. Cronemberg explicó que, luego de reclamos realizados en la zona Este, el aporte para combustible habría pasado de $6.000 a $50.000, aunque sostuvo que ese monto continúa siendo insuficiente frente a los gastos que implica movilizar las unidades.

“Para llenar un camión son aproximadamente 180 litros. A 2.000, 2.000 y algo el litro de gasoil, y nuestro cuartel, por lo menos, tiene entre 100 a 120 intervenciones por mes”, detalló. Por eso, consideró que el dinero destinado al combustible representa “migajas” frente a las necesidades de los cuarteles.

Según relató el representante de Bomberos Voluntarios de Maipú, algunos cuarteles de la zona Este incluso tuvieron que recurrir a colectas para poder sostener sus gastos. “No tenemos las herramientas, no tenemos el recurso y estamos hoy acá con lo que nos queda, con lo que tenemos, intentando dar el mejor servicio”, expresó.

La protesta también generó complicaciones en el tránsito frente a Casa de Gobierno. El corte se produjo sobre Virgen del Carmen de Cuyo, entre La Pampa y Patricias Mendocinas, mientras los bomberos permanecían concentrados en el lugar.

La respuesta del Gobierno

Tras la movilización de los bomberos voluntarios, desde el Gobierno salieron al cruce de los reclamos y aseguraron que "los canales de comunicación y diálogo" se encuentran "abiertos".

A través de las redes oficiales del Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza, el Ejecutivo provincial remarcó que el trabajo con los distintos cuarteles "se viene sosteniendo de manera permanente, con reuniones, medidas concretas y nuevas instancias de coordinación".

En ese sentido, el comunicado recuerda una serie de reuniones que se han llevado a cabo recientemente: "El pasado 10 de agosto se llevó a cabo una reunión en el CEO del Gran Mendoza; el 12 de agosto el Ministerio se reunió en Junín con los Bomberos Voluntarios de la zona Este y puso en marcha el nuevo esquema de comunicación y coordinación con el CEO; el 19 de agosto se mantuvo una nueva reunión con Mariano Sarmiento y Amílcar Amar, de Bomberos Voluntarios de San Martín, en la que se abordaron sus requerimientos y se acordó continuar trabajando sobre los planteos realizados".

El Ministerio de Seguridad y Justicia informa que los canales de comunicación y diálogo con los Bomberos Voluntarios de Mendoza permanecen abiertos. — Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza (@MinSegMendoza) August 26, 2026

Desde el Gobierno aseveran que han impulsado diálogo con los 20 cuarteles de Bomberos Voluntarios de Mendoza para buscar soluciones, y que en una convocatoria reciente "los representantes comunicaron su decisión de no asistir".

"Los canales institucionales están abiertos y las instancias para plantear requerimientos, trabajar las diferencias y avanzar en soluciones continúan a disposición de todos los Bomberos Voluntarios de Mendoza", concluye el posteo del ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza.