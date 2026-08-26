El caso Barreda llega al streaming: cuándo se estrena la película protagonizada por Luis Machín

La producción reconstruye la historia de Ricardo Barreda, condenado a cadena perpetua por los brutales asesinatos de su esposa, suegra e hijas.

Uno de los casos policiales que mayor impacto provocó en la Argentina llega al streaming a través de una nueva producción de ficción. “Barreda” se estrenará este viernes 28 de agosto en la plataforma de streaming Prime Video, con Luis Machín en el papel de Ricardo Barreda.

La película está inspirada en la historia del dentista condenado a prisión perpetua por los asesinatos de su esposa, su suegra y sus dos hijas, cometidos dentro de su propia casa. Tras los crímenes, Barreda buscó posicionarse como víctima, en un caso que provocó un fuerte impacto mediático y un escándalo a nivel nacional.

De esta forma, la nueva producción retoma esa historia, pero busca explorarla desde otra perspectiva y dar voz a las víctimas. El film estará disponible desde el 28 de agosto en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

Mirá el trailer de la película de Barreda Quiénes integran el elenco de “Barreda” El encargado de interpretar a Ricardo Barreda es Luis Machín, quien integra un amplio elenco de figuras argentinas. La película también cuenta con las actuaciones de Carla Peterson, Mercedes Morán, Maite Lanata, Margarita Paez, Marcelo Subiotto, Paola Barrientos y Alberto Ajaka.

Carla Peterson y Mercedes Morán en la película Barreda. Gentileza La dirección está a cargo de Daniela Goggi, directora de “El Rapto”. La producción es una coproducción de About Entertainment, del ganador del Premio de la Academia Armando Bo; Infinity Hill y Amazon MGM Studios.