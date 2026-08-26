Los daños que dejó el viento Zonda: 29 incidentes en todo Mendoza

El viento Zonda causó 29 incidentes en cinco horas y media, con árboles caídos, postes derribados y focos de incendio en Guaymallén y Las Heras como los departamentos más afectados.

El viento Zonda volvió a hacerse sentir con fuerza en el Gran Mendoza durante la mañana de este miércoles 26 de agosto y dejó un saldo de 29 intervenciones en apenas cinco horas y media. Entre las 07:00 y las 12:30, los equipos municipales y provinciales debieron responder a caídas de árboles, postes derribados y varios focos de incendio en zonas rurales, según el reporte oficial elaborado por el Centro Operativo de Emergencias.

El departamento más golpeado fue Guaymallén, que concentró 11 novedades: un árbol caído junto con ramas desprendidas, cinco ejemplares en riesgo de desplomarse, dos postes derribados y tres incendios de campo. Le siguió Las Heras, con nueve intervenciones registradas, entre ellas seis árboles y ramas en la vía pública, un poste caído y dos focos ígneos en zonas rurales.

Godoy Cruz también sufrió las consecuencias del fenómeno, con cinco casos de árboles y ramas sobre calles y veredas. En Luján de Cuyo, en tanto, se contabilizaron dos postes derribados y un árbol caído, mientras que la Ciudad de Mendoza cerró la lista con una única novedad vinculada a la caída de ramas.

Mariano Godoy/MDZ El balance oficial de una mañana ventosa En total, la base del COR recibió 29 novedades ingresadas e informadas por los coordinadores municipales de los distintos departamentos, un número que refleja la intensidad con la que sopló el viento durante las primeras horas del día. Los daños se repartieron entre el arbolado público, el tendido de servicios y terrenos rurales donde el fuego encontró condiciones favorables para propagarse.