Continúa la alerta por viento Zonda: que pasará con las clases en el Gran Mendoza

Fuertes ráfagas de viento Zonda se sintieron en la madrugada de este miércoles en distintos puntos de la provincia. A la par de ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora y reducción de visibilidad por polvo en suspensión, mendocinos iniciaron su recorrido hacia los trabajos y escuelas.

En diálogo con MDZ Radio, el meteorólogo de Contingencias Climáticas Carlos Bustos , anticipó que el fenómeno continuará de manera intermitente hasta las 16 de este miércoles . Además, continúa la alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por viento Zonda con velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que puede superar los 80 kilómetros por hora.

A pesar de las fuertes ráfagas, la Dirección General de Escuelas ( DGE ) confirmó en la mañana que las clases se desarrollarían con normalidad en todo Mendoza.

En horas del mediodía, la DGE anunció la suspensión de las clases presenciales en el turno tarde en las escuelas de todos los niveles y modalidades en el departamento Lavalle, y las localidades Potrerillos (Luján de Cuyo) y La Carrera (Tupungato).

La medida obedece a recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil y a los registros meteorológicos que confirman viento Zonda.

En tanto, desde la cartera educativa reafirmaron que en el resto de la provincia el servicio educativo seguirá brindándose con total normalidad.

Por su parte, la Universidad Maza es la única institución educativa que por lo pronto comunicó la suspensión de clases. "Ante la continuidad de las condiciones climáticas adversas y las fuertes ráfagas de viento, se informa que se mantiene la suspensión de actividades presenciales durante el turno tarde del día miércoles 26 de agosto en la sede Gran Mendoza", informaron.

El pronóstico para Mendoza

Para este miércoles, desde Contingencias Climáticas anticiparon cielo parcialmente nublado, la continuidad de viento Zonda por lo menos hasta las 16 horas, manteniendo ráfagas similares a las que tenemos ahora. Posterior rotación de vientos al sector sur debido al ingreso de un frente frío, la máxima estimada, 26 grados.

Tras el viento Zonda, ingresará un frente frío. Julieta Caballero - MDZ

“A partir de la noche y mañana, el frente estaría en la zona y va a bajar bastante la temperatura. Hoy la máxima podría estar rondando los 26 grados aproximadamente debido al efecto zonda. Mañana la máxima podría estar rondando los 14 grados, con cielo cubierto y probabilidad de lluvias”, precisó Bustos.

Para el viernes, estimó una máxima de 19 grados y señaló que “todavía se mantiene en la zona centro-sur de la provincia la probabilidad de lluvia”. Desde el sábado, en tanto, “las máximas retomarían valores de aproximadamente 20 o 21 grados”.