Viento Zonda en Mendoza: cuándo terminará el viento y llegará el frío

El viento Zonda se instaló desde temprano en Mendoza, principalmente en el norte provincial, con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora y reducción de visibilidad por polvo en suspensión. El meteorólogo de Contingencias Climáticas, Carlos Bustos, anticipó que el fenómeno continuará de manera intermitente hasta las 16, antes del ingreso de un frente frío que provocará un marcado descenso.

“Efectivamente, el viento zonda se hizo presente principalmente en la zona norte de la provincia. En la estación del aeropuerto se registran vientos de 40 km por hora, con ráfagas de 60 km por hora. Hay reducción de visibilidad a 5.000 metros por polvo en suspensión”, explicó Bustos en MDZ Club por la 105.5 FM MDZ Radio.

El meteorólogo señaló que el fenómeno tendrá un comportamiento diferente según la zona. “Malargüe no tiene zonda; está lloviendo en ese sector, con cielo cubierto. En San Rafael, los vientos son del sector sur a 14 km por hora y hay buenas condiciones meteorológicas”, detalló.

En ese contexto, indicó que “ lo más significativo es lo que se está dando en la zona norte de la provincia , incluido el Gran Mendoza”. Según el pronóstico, “esta situación meteorológica se va a extender por lo menos hasta las 16 horas”.

Bustos explicó que el viento continuará “en forma intermitente aproximadamente hasta esa hora”. Luego, “los vientos rotarían al sector sur porque estaría ingresando un frente frío”, con ráfagas que podrían alcanzar entre 35 y 38 kilómetros por hora.

El especialista también advirtió que el fenómeno podría alcanzar otros sectores. “Esta situación también va a afectar obviamente el sector de precordillera y podría también afectar la zona norte de lo que es el Valle de Uco. También está previsto algo de viento del sudoeste fuerte en las próximas horas para San Rafael”.

Descenso de temperatura y probabilidad de lluvias

El ingreso del frente frío modificará las condiciones durante las próximas horas. “A partir de la noche y mañana, el frente estaría en la zona y va a bajar bastante la temperatura. Hoy la máxima podría estar rondando los 26 grados aproximadamente debido al efecto zonda. Mañana la máxima podría estar rondando los 14 grados, con cielo cubierto y probabilidad de lluvias”, anticipó Bustos.

Para el viernes, estimó una máxima de 19 grados y señaló que “todavía se mantiene en la zona centro-sur de la provincia la probabilidad de lluvia”. Desde el sábado, en tanto, “las máximas retomarían valores de aproximadamente 20 o 21 grados”.

Respecto de las condiciones previstas para este miércoles, resumió: “Cielo parcialmente nublado, la continuidad de viento zonda por lo menos hasta las 16 horas, manteniendo ráfagas similares a las que tenemos ahora. Posterior rotación de vientos al sector sur debido al ingreso de un frente frío, la máxima estimada, 26 grados”.

Bustos también indicó que el zonda estaba previsto desde comienzos de semana. “Se pronosticó viento zonda en precordillera y en el llano. Lo que quizás se esperaba es que fuera un poco más tarde, no tan temprano. Si era cerca del mediodía, ahí era la mayor probabilidad de que descendiera al llano”.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alerta amarilla prácticamente en toda la provincia por viento sur o zonda. “Hay que seguir la evolución por modelos meteorológicos hasta las 16 horas”, recomendó Bustos.