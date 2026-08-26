La DGE confirmó que hay clases con normalidad este miércoles en Mendoza
La Dirección General de Escuelas comunicó que pese a las fuertes ráfagas de viento Zonda, hay clases con normalidad en la provincia.
La Dirección General de Escuelas confirmó que las clases se desarrollarán con total normalidad pese a las fuertes ráfagas de viento Zonda de primera hora. Son muchos los mendocinos que a primera hora esperaban el comunicado de la DGE, que finalmente no llegará porque las clases tendrán su curso normal.
A primera hora ya se empezaron a sentir las fuertes ráfagas de viento Zonda en distintos sectores del Gran Mendoza. Así y todo las clases se dictarán de forma normal. En el Gran Mendoza, la mínima será de 11° y la máxima de 25°. El viento Zonda puede alcanzar velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas capaces de superar los 80 km/h.
Además del viento Zonda, se suma la posibilidad de precipitaciones. Durante las primeras horas pueden aparecer en Malargüe, el oeste del Valle de Uco, el oeste del Gran Mendoza y buena parte de la franja oeste provincial. Durante la tarde y hacia la noche podrían extenderse al Valle de Uco, oeste de San Rafael, oeste y sur del Gran Mendoza. También se esperan precipitaciones en la zona Este.
La Maza suspendió sus actividades
La Universidad Juan Agustín Maza comunicó que "ante las fuertes ráfagas de viento Zonda, el rectorado decidió suspender las actividades presenciales en la Sede Gran Mendoza".