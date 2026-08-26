La DGE confirmó que hay clases con normalidad este miércoles en Mendoza

La Dirección General de Escuelas comunicó que pese a las fuertes ráfagas de viento Zonda, hay clases con normalidad en la provincia.

La Dirección General de Escuelas confirmó que las clases se desarrollarán con total normalidad pese a las fuertes ráfagas de viento Zonda de primera hora. Son muchos los mendocinos que a primera hora esperaban el comunicado de la DGE, que finalmente no llegará porque las clases tendrán su curso normal.

A primera hora ya se empezaron a sentir las fuertes ráfagas de viento Zonda en distintos sectores del Gran Mendoza. Así y todo las clases se dictarán de forma normal. En el Gran Mendoza, la mínima será de 11° y la máxima de 25°. El viento Zonda puede alcanzar velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas capaces de superar los 80 km/h.

Además del viento Zonda, se suma la posibilidad de precipitaciones. Durante las primeras horas pueden aparecer en Malargüe, el oeste del Valle de Uco, el oeste del Gran Mendoza y buena parte de la franja oeste provincial. Durante la tarde y hacia la noche podrían extenderse al Valle de Uco, oeste de San Rafael, oeste y sur del Gran Mendoza. También se esperan precipitaciones en la zona Este.