Mañana agitada: árboles caídos y fuertes ráfagas de viento Zonda en el Gran Mendoza

La mañana de este miércoles comenzó agitada en el Gran Mendoza debido a las fuertes ráfagas de viento Zonda que se hicieron sentir desde las primeras horas.

En pleno centro de la Ciudad de Mendoza, el viento fue protagonista. Las imágenes registradas por MDZ muestran cómo las hojas se desplazaban con fuerza por las calles Chile y Gutiérrez, mientras que las intensas ráfagas también se hicieron sentir también sobre todo el centro mendocino.

Sobre avenida San Martín y Videla Correa, en la Cuarta Sección Este de la Ciudad de Mendoza, el móvil de MDZ Radio , Mariano Godoy, también registró la intensidad de las ráfagas. En los videos se observa cómo una bandera argentina flamea con fuerza producto del viento, mientras que las medias sombras que cubren una playa de estacionamiento se sacuden de manera constante.

El paso del Zonda también se hace evidente por el sonido. El ruido del viento, el crujir de las ramas de los árboles y las hojas corriendo por las calles se escuchan con claridad en las imágenes registradas por el móvil de MDZ Radio, en una mañana que comenzó con el fenómeno instalado en distintos puntos de la Ciudad de Mendoza.

El móvil de MDZ Radio también informó sobre la caída de un árbol de grandes dimensiones en Las Heras. El ejemplar cayó sobre calle Guido Spano, a unos 20 metros de Manuel A. Sáez, en medio de la mañana marcada por las intensas ráfagas de viento Zonda. Dicho incidente provocó que fuera derribado un poste de tendido eléctrico que dejó sin luz a algunos vecinos de la zona.

Otro de los incidentes registrados durante la mañana ocurrió en la esquina de Hoggins y 3 de Febrero, en Las Heras, donde cayó un árbol de gran tamaño. Al desplomarse, el ejemplar arrastró parte del tendido eléctrico de una vivienda de la zona y provocó la rotura de un sector de la vereda.

Mariano Godoy / MDZ Radio

Afortunadamente, el episodio dejó únicamente daños materiales y no se registraron personas heridas ni pérdidas de mayor consideración.

El fenómeno ya estaba anticipado en el pronóstico

MDZ

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento Zonda para distintos sectores de la provincia y advirtió que las ráfagas podían superar los 80 km/h.

Para el Gran Mendoza se espera una jornada con mucha nubosidad, una temperatura mínima de 11° y una máxima que podría alcanzar los 25°. Según la advertencia meteorológica, este fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de extrema sequedad.

Mariano Godoy / MDZ Radio

A la situación provocada por el Zonda se suma la posibilidad de precipitaciones en distintos puntos de Mendoza. Durante la jornada podrían registrarse lluvias en sectores del oeste provincial, el Valle de Uco, el sur del Gran Mendoza y la zona Este.