El paso a Chile sigue cerrado y la nieve no da tregua en la cordillera

El Paso Internacional Cristo Redentor continúa cerrado este miércoles debido a las condiciones climáticas adversas que afectan a alta montaña . El corredor permanece inhabilitado hasta nuevo aviso y las nevadas continúan complicando la transitabilidad en la zona.

Según el último reporte, Uspallata registra 5°, Punta de Vacas -4°, Puente del Inca -7° y Las Cuevas -8°. Las temperaturas vuelven a ubicarse bajo cero a medida que se asciende hacia los sectores más altos del corredor internacional.

Desde las autoridades de alta montaña informaron que continúan las nevadas en la cordillera. El pronóstico indica que las condiciones adversas se mantendrán durante los próximos días, aunque se espera que comiencen a mejorar desde el sábado 29 de agosto.

La nueva interrupción del tránsito ya acumula tres días consecutivos y se produce luego de la reapertura del Cristo Redentor que duró siete días desde el martes 18 de agosto hasta este lunes. El cruce internacional gozó de esa semana de tránsito tras permanecer 34 días cerrado por el histórico temporal de nieve que afectó a la cordillera.

Ahora, el avance de un nuevo período de inestabilidad obligó a volver a cerrar el corredor. Por el momento no hay un horario confirmado para la reapertura, ya que la decisión dependerá de cómo evolucionen las condiciones meteorológicas y el estado de la ruta 7.

Pehuenche también permanece cerrado

Mientras el Cristo Redentor continúa inhabilitado, el Paso Pehuenche también permanece cerrado. De esta manera, los dos principales corredores utilizados para el tránsito entre Mendoza y Chile se encuentran actualmente sin circulación.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación en alta montaña y cualquier modificación será comunicada cuando existan condiciones seguras para volver a habilitar el tránsito.

Por ahora, la nieve sigue siendo la protagonista en la cordillera y el escenario continuará bajo vigilancia durante los próximos días. La expectativa está puesta en la posible mejora anunciada para el sábado, aunque la reapertura del paso a Chile quedará sujeta a las condiciones que presente la ruta.