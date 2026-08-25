El paso a Chile continúa cerrado: cuándo comenzarían a mejorar las condiciones en alta montaña

El Cristo Redentor permanece inhabilitado para todo tipo de vehículos y las autoridades todavía no definieron cuándo podría restablecerse el tránsito.

El cierre del corredor internacional se mantiene debido a las condiciones meteorológicas adversas en la zona cordillerana.

El Paso Internacional Cristo Redentor continúa cerrado este martes debido a las intensas nevadas que afectan la cordillera. El corredor internacional permanece inhabilitado para todo tipo de vehículos y, por el momento, no hay novedades sobre su reapertura.

El escenario se complicó luego del cierre dispuesto este lunes, cuando se produjo el ingreso de un nuevo período de inestabilidad en la zona cordillerana. Las condiciones meteorológicas volvieron a deteriorarse durante las últimas horas y obligaron a mantener la interrupción del tránsito internacional.

Continúan las nevadas en la alta Cordillera. Sistema Integrado Cristo Redentor CERRADO. El domingo 30 de agosto comienzan a mejoras las condiciones climáticas adversas. pic.twitter.com/I9WHAqUYzB — OSVALDO (@VALLEOVA) August 26, 2026 De acuerdo con el pronóstico, las condiciones climáticas adversas podrían extenderse durante los próximos días. La expectativa es que el tiempo comience a mejorar recién a partir del domingo 30 de agosto, por lo que todavía no existe una fecha confirmada para la habilitación del paso a Chile.

Cuándo podría mejorar el tiempo en alta montaña La evolución del tiempo en alta montaña será determinante para definir cuándo podrá volver a funcionar el corredor internacional. Mientras continúen las nevadas y no estén dadas las condiciones de seguridad necesarias, el Cristo Redentor permanecerá cerrado para evitar riesgos.

El nuevo cierre se produce pocos días después de una reapertura que había generado expectativa entre transportistas y viajeros. El Paso Internacional permaneció cerrado durante 34 días debido al histórico temporal de nieve que afectó a la cordillera y recién el martes 18 de agosto volvió a habilitarse, inicialmente para el transporte de cargas.