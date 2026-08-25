El paso a Chile continúa cerrado: cuándo comenzarían a mejorar las condiciones en alta montaña
El Cristo Redentor permanece inhabilitado para todo tipo de vehículos y las autoridades todavía no definieron cuándo podría restablecerse el tránsito.
El Paso Internacional Cristo Redentor continúa cerrado este martes debido a las intensas nevadas que afectan la cordillera. El corredor internacional permanece inhabilitado para todo tipo de vehículos y, por el momento, no hay novedades sobre su reapertura.
El escenario se complicó luego del cierre dispuesto este lunes, cuando se produjo el ingreso de un nuevo período de inestabilidad en la zona cordillerana. Las condiciones meteorológicas volvieron a deteriorarse durante las últimas horas y obligaron a mantener la interrupción del tránsito internacional.
De acuerdo con el pronóstico, las condiciones climáticas adversas podrían extenderse durante los próximos días. La expectativa es que el tiempo comience a mejorar recién a partir del domingo 30 de agosto, por lo que todavía no existe una fecha confirmada para la habilitación del paso a Chile.
Cuándo podría mejorar el tiempo en alta montaña
La evolución del tiempo en alta montaña será determinante para definir cuándo podrá volver a funcionar el corredor internacional. Mientras continúen las nevadas y no estén dadas las condiciones de seguridad necesarias, el Cristo Redentor permanecerá cerrado para evitar riesgos.
El nuevo cierre se produce pocos días después de una reapertura que había generado expectativa entre transportistas y viajeros. El Paso Internacional permaneció cerrado durante 34 días debido al histórico temporal de nieve que afectó a la cordillera y recién el martes 18 de agosto volvió a habilitarse, inicialmente para el transporte de cargas.
Por ahora, las autoridades mantienen la medida preventiva y recomiendan seguir los canales oficiales antes de emprender un viaje hacia Chile. La reapertura dependerá de las condiciones meteorológicas, del estado de la ruta y de la seguridad para circular por el corredor internacional.
El Paso Pehuenche también permanece cerrado
La situación no se limita al Cristo Redentor. El Paso Pehuenche también permanece inhabilitado debido a las condiciones meteorológicas adversas que afectan la zona cordillerana.
De esta manera, por el momento no hay ningún paso internacional habilitado para conectar Mendoza con Chile. La situación podría modificarse en los próximos días si las condiciones mejoran, aunque todavía no hay un panorama concreto.
Mientras persista el temporal, la recomendación es consultar el estado de los pasos antes de trasladarse hacia alta montaña y evitar iniciar el viaje sin una confirmación oficial sobre la habilitación del tránsito.