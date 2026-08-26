Clínica de Cuyo trae la cirugía robótica a Mendoza: cómo funciona y qué beneficios ofrece

Clínica de Cuyo suma tecnología de última generación y da un nuevo paso en la atención de alta complejidad en Mendoza. La institución anunció el inicio de su Programa de Cirugía Robótica , tras la incorporación de un sistema quirúrgico robótico y la puesta en marcha de nuevos quirófanos equipados con tecnología de avanzada.

La cirugía robótica es un acto quirúrgico en el que el cirujano controla cada movimiento del sistema desde una consola. La plataforma cuenta con visión 3D de alta definición y magnificación, además de instrumentos de gran flexibilidad, características que permiten al profesional trabajar con precisión y control en procedimientos complejos y en espacios anatómicos reducidos.

La incorporación de esta tecnología representa un avance para Mendoza y la región de Cuyo, ya que este tipo de equipamiento estaba disponible hasta ahora en pocos centros médicos del país. De esta manera, pacientes de la provincia y de la región podrán acceder a intervenciones que anteriormente podían requerir traslados a Buenos Aires u otras provincias, e incluso países como Chile.

El nuevo sistema estará destinado inicialmente a procedimientos de urología, ginecología, cirugía torácica y cirugía abdominal. Actualmente, la institución avanza con la capacitación y preparación de los equipos médicos que estarán a cargo de las intervenciones.

Además, Clínica de Cuyo está incorporando nuevos quirófanos equipados con tecnología en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) , diseñados para integrar sistemas de imagen, conectividad y monitoreo y acompañar el desarrollo de la cirugía robótica.

En entrevista con MDZ, Jorge Llensa, director médico de Clínica de Cuyo, y Germán Albino y Mario Gutiérrez, integrantes del Comité de Cirugía Robótica, explicaron cómo fue el proceso de incorporación de esta tecnología, cómo se están preparando los quirófanos y los equipos médicos y cuáles son los beneficios que este nuevo sistema puede ofrecer a los pacientes.

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Milagros Lostes - MDZ

- Clínica de Cuyo suma el Programa de Cirugía Robótica. ¿Por qué se decide dar este paso y cómo se llega?

- En consonancia con lo que siempre ha venido haciendo la clínica en términos de innovación y adquisición de tecnologías, este nos parece un paso fundamental. Jerarquizar y complejizar la cirugía aplicando esta modalidad, la cirugía laparoscópica robot asistida.

Esto para nosotros es un paso fundamental porque nos va a permitir procurar a nuestros pacientes que puedan hacerse cirugías que son de complejidad alta y que hoy para lograrlo tiene que recurrir a otros centros que en el país o fuera del país, como en Chile por ejemplo, están haciéndolo. Nosotros estamos iniciando este camino, primero con la adquisición, la firma del convenio, y después con la puesta a punto tanto de las estructuras edilicias como la capacitación de nuestro personal.

- ¿Por qué es importante no solo para Mendoza sino también para todo Cuyo? Mencionabas que hoy si alguien quiere acceder a este tipo de cirugía tiene que viajar, ahora se podrá hacer en Mendoza y no llegará solo gente de la provincia.

- Entendemos que no y queremos que sea un polo regional para poder ofrecer a la comunidad este tipo de cirugías porque básicamente es un avance médico esto. Esto se plantea como un avance, hay cirugías que hoy tienen una complejidad tal en las que es difícil predecir o hay un número atribuible a complicación o hemorragia. En la estadística mundial, eso se está viendo que con la cirugía robótica está en disminución.

¿Qué quiere decir esto? Que quien se opera, quien tenga esa indicación de cirugía robótica y opte por hacerla en un centro donde ya está en marcha un proyecto serio como el que creemos que estamos encarando nosotros, probablemente tenga menor tasa de complicaciones, menor tasa de infecciones, menor tasa de estancia hospitalaria, por lo tanto una mejor evolución para el paciente.

Jorge Llensa, director médico de Clínica de Cuyo. Milagros Lostes - MDZ

- Mencionabas que este proyecto tiene diferentes etapas. ¿Cómo fue el inicio y cómo sigue este proceso? ¿Cómo se está preparando la clínica, qué pasa con los profesionales, cómo se trabaja con ellos?

- Esto empezó hace bastante tiempo. En el mundo, la robótica ya lleva prácticamente 20 años. Lo que sí nos han dicho los proveedores de esta tecnología es que tienen que ser proyectos que se encaren como un todo. Lo edilicio, la capacitación. Por lo tanto hemos hecho ese camino.

Primero la firma del convenio de adquisición. Ahora empezamos a capacitar a nuestros profesionales en los centros de referencia mundial. Varios de ellos ya están haciendo las capacitaciones pertinentes, pero básicamente van a ir a un centro de entrenamiento. Este grupo de profesionales inicialmente va a obtener la acreditación, y en el mismo momento, se empieza con la gestión de todo lo que es lo edilicio porque el robot es un dispositivo que tiene sus dimensiones, sus características de instalación.

Nosotros estamos en esta etapa de generar el espacio con quirófanos de alta complejidad y alta tecnología, con tecnologías de información online para que luego de eso este se convierta en un quirófano de referencia también para no solo hacer la cirugía, sino también para las capacitaciones de los profesionales a futuro.

- ¿Cuándo estiman que van a empezar con las cirugías?

- El proyecto en sí ya está tomando forma. Hay muchas cosas que ya tienen una fecha de programación del inicio, pero pensamos que en abril del año próximo podríamos ya estar iniciando la cirugía.

Milagros Lostes - MDZ

- Para que la gente sepa, ¿qué es la cirugía robótica?

- La cirugía robótica es un acto quirúrgico realizado por un humano asistido por un robot. Esto tiene la particularidad de dar beneficios fundamentalmente en la visión tridimensional, en el acercamiento de la visión tridimensional hacia espacios de difícil acceso por cirugía convencional o cirugía laparoscópica.

Además le permite al cirujano estar en una posición ergonómica, estar sentado confortable, pasar todo el tiempo quirúrgico que el procedimiento demande desde un lugar confortable, y eso hace que pueda hacerlo con más lucidez, con más tranquilidad y además prolongar su vida útil como cirujano. Tiene otra particularidad y es que los instrumentos pueden realizar maniobras dentro del cuerpo humano que los cirujanos no podríamos hacer, como por ejemplo que una muñeca gire 360 grados.

- Con esto último que me decís, caigo en la pregunta que se hace la sociedad hoy de si los robots llegan para reemplazarnos. Por lo que me estás comentando, es para hacer cosas que los humanos no podemos.

- Sí. Vienen a asistirnos en el acto quirúrgico. Todavía no operan solos, están comandados por un humano en todo el procedimiento.

Sin embargo, es prometedor lo que está ocurriendo porque a través de la información que ellos reciben y el procesamiento de imágenes y de información, no sabemos a dónde vamos a terminar con este acceso a la cirugía robótica. Pero hoy el procedimiento es robot asistido. O sea, nosotros hacemos un acto quirúrgico asistido por un robot.

Germán Albino, integrante del Comité de Cirugía Robótica y médico especialista en urología. Milagros Lostes - MDZ

- ¿Cuáles son los alcances de este programa que van a empezar a implementar en la clínica?

- El programa tiene varios componentes. Por un lado, como dijo el Dr. Llensa, la adecuación de la infraestructura, la adquisición del equipamiento, el entrenamiento de los cirujanos y del personal que acompaña el acto quirúrgico, instrumentadores, anestesiólogos, etc. Protocolización de los procedimientos, esto no es para todo acto quirúrgico, aunque tiene un gran alcance en la cirugía torácica y abdominal. Y por último, la evaluación de los resultados. Vamos a ser muy rigurosos en el seguimiento para brindar procedimientos que sean de calidad y que mejoren los resultados para los pacientes, obviamente.

- Tengo entendido que la mayoría de estas operaciones son de urología, ¿es así?

- La especialidad de urología es una de las más beneficiadas por la aparición de la cirugía robótica. Fundamentalmente para el tratamiento del cáncer de próstata ofrece beneficios especiales, ya que permite brindar una cirugía de mayor precisión, con excelente resultados oncológicos y con una mayor preservación funcional de las estructuras que pudieran afectarse. Por lo tanto, les permite a los pacientes una recuperación más precoz en términos de continencia urinaria, de preservación de la potencia sexual, etc. Con lo cual es una de las áreas más elegidas para la cirugía robótica.

- Que hoy no se hace acá en Mendoza, sino que tienen que viajar.

- Claro. En la actualidad los robots todavía no han llegado a Mendoza, el nuestro va a ser el primero.

Milagros Lostes - MDZ

- ¿Cómo es el robot?

- Lo primero que tenemos que tener en claro es que el robot no opera solo. Sigue instrucciones que le da un cirujano que está sentado en una consola dentro del mismo espacio del quirófano y a través de controladores, el robot que tiene varios brazos, reproduce esos gestos en el interior del paciente. Es decir que el robot por sí mismo no toma decisiones solo ni hace gestos por sí solo, sino que sigue todas las instrucciones que le da el cirujano, pero con una precisión mayor.

- ¿Cómo es la preparación del cirujano para llegar a esta instancia?

- La preparación es muy importante porque si bien es una tecnología fenomenal, requiere de un cirujano capacitado en cirugía robótica para hacerla funcionar. Es un proceso que la verdad está bastante arreglado. La ventaja que tenemos en Clínica de Cuyo es que la gran mayoría de los cirujanos que operamos ya tenemos mucha experiencia en cirugía laparoscópica.

Entonces, ese paso previo por cirugía laparoscópica facilita las cosas al momento de rotar a la cirugía robótica. Nosotros llevamos mucho tiempo ya, si bien no estaba físicamente el robot, formándonos en cirugía robótica en distintos lugares, tanto dentro del país como en el exterior y eso facilita un poco las cosas.

Hay un modelo que ha tomado desde hace mucho tiempo la cirugía que copia lo que es la industria aeronáutica. Digamos, como se forman los pilotos de los vuelos comerciales. Los cirujanos empezamos operando primero en simuladores virtuales. Tenemos varias horas de simulación virtual para después pasar a simuladores con modelos inanimados o con modelos ex vivo.

Y las primeras cirugías robóticas en pacientes son bajo un programa que se llama Proctoring, que es un programa totalmente tutorizado por cirujanos de vasta experiencia en cirugía robótica, que generalmente son cirujanos internacionales. O sea que es bastante seguro para el paciente y se tiene una gran calidad en este tipo de procedimientos.

Mario Gutiérrez, integrante del Comité de Cirugía Robótica y cirujano especialista. Milagros Lostes - MDZ

- Hablando del paciente, recién hablábamos de la importancia que tiene por ejemplo la cirugía robótica en urología. ¿En qué otros casos se puede utilizar?

- La cirugía robótica puede replicarse en todas las cirugías que hoy en día se hacen por laparoscopía o por vía convencional. Pero sí es cierto que han demostrado mayores ventajas sobre todo en cirugías complejas, cirugías oncológicas. Por ejemplo, en pacientes con cáncer de próstata o al momento de hacer una antrectomía parcial, la cirugía robótica muestra muchas ventajas.

También en ginecología, en endometriosis profundas, a la hora de realizar una miomectomía, en cirugía de páncreas o en hepatectomías, las ventajas de la cirugía robótica son evidentes, sobre todo disminuyendo el sangrado y favoreciendo las anastomosis, que son uniones que tenemos que hacer, por ejemplo, entre la vía biliar del intestino o entre el páncreas y el intestino.

También se utiliza la cirugía robótica en cirugía de la pared abdominal, al momento de operar hernias, movimientos complejos en cirugías en espacios reducidos, como en la cirugía torácica, que tenemos que operar dentro de una caja que es el tórax, con todas las costillas rodeándolo, o por ejemplo en cirugía colorrectal o cirugía bariátrica.

- Mencionabas recién algunos beneficios, pero para que sepa el paciente, ¿cuáles van a ser esos cambios que va a notar?

- Uno de los cambios principales es que el robot es mucho más confortable para el cirujano. Si el cirujano está mejor, eso es más beneficioso para el paciente. La cirugía robótica lo que hace, por ejemplo, es eliminar el temblor fisiológico, el temblor natural que todas las personas tenemos. Por más que el cirujano tenga un cierto temblor a la hora de dar un punto, los brazos del robot ese temblor lo anulan completamente. Entonces eso hace que la cirugía sea mucho más segura, más precisa.

Por otro lado, también el robot tiene una amplificación de la imagen y una visión 3D que hacen sentir al cirujano como si estuviese inmerso dentro del abdomen o del tórax del paciente. Eso hace que seamos mucho más precisos con los gestos a la hora de hacer un punto, por ejemplo, sobre un elemento noble como puede ser una arteria, una vena, o a la hora de conservar un nervio.

La verdad es que todos esos gestos suman al beneficio del paciente. ¿Que se traduce en qué? Y menor dolor postoperatorio, con menor riesgo de sangrado. Si hay menos dolor, la recuperación es mucho más rápida, menos estadía en el hospital, el paciente se puede reinsertar en su trabajo en formas más precoces o en su actividad cotidiana, practicar algún deporte, por ejemplo. Todos esos son beneficios para el paciente.

- Con todo esto que hemos hablado, ¿se puede decir que la cirugía robótica llegó para quedarse e incluso crecer?

- Yo creo que sí. Nosotros siempre decíamos que era el futuro. Bueno, ya no es el futuro, es el presente. Y ahora tenemos el primer robot en Mendoza, el primer robot en Cuyo, pero es cuestión de tiempo de que ya haya más robots y que en cada quirófano haya un robot. Porque la verdad es un instrumento que a los cirujanos nos facilita muchísimo las cosas y al paciente le da una calidad de cirugía que otras herramientas que están en la actualidad no se la dan.

- Nos comentaban que es algo que se aplica hace años en el mundo. Entonces se sabe que funciona.

- Claro, está muy estudiado. Ya se ha visto, sobre todo en países del primer mundo, en Estados Unidos, en Europa, que por cuestiones económicas, como pasa siempre con la tecnología, vienen desde hace tiempo ya con esta tecnología, con este instrumento. Y la verdad es que estos beneficios ya están claramente demostrados y ahora tenemos la suerte de tenerlo nosotros acá en Clínica de Cuyo.