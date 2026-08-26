El Zonda se siente con fuerza en Mendoza: así estará el tiempo este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada complicada en Mendoza, con ráfagas de más de 80 km/h y una alerta naranja en alta montaña.

El miércoles se presenta complicado en Mendoza, con mucha nubosidad, precipitaciones y dos alertas meteorológicas: amarilla por viento Zonda en el llano y naranja por fuertes nevadas en la cordillera, según el Servicio Meteorológico Nacional.

En el Gran Mendoza, la mínima será de 11° y la máxima de 25°. El viento Zonda puede alcanzar velocidades de entre 30 y 50 km/h, con ráfagas capaces de superar los 80 km/h.

Alerta Zonda en Mendoza El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte que el fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones muy secas. La alerta por Zonda también alcanza otros sectores de Mendoza durante la jornada.

La cordillera de Mendoza está bajo alerta naranja por nevadas que podrían acumular hasta 180 centímetros. A esto se suma la posibilidad de precipitaciones. Durante las primeras horas pueden aparecer en Malargüe, el oeste del Valle de Uco, el oeste del Gran Mendoza y buena parte de la franja oeste provincial. Durante la tarde y hacia la noche podrían extenderse al Valle de Uco, oeste de San Rafael, oeste y sur del Gran Mendoza. También se esperan precipitaciones en la zona Este.

Nevadas intensas en la cordillera La situación más complicada se concentrará nuevamente en la cordillera, donde rige una alerta naranja por nevadas. Se prevén acumulaciones de entre 70 y 180 centímetros durante todo el período de alerta.