Operativos en Mendoza: recuperaron dos motos robadas y retuvieron otras siete a infractores

Una serie de operativos preventivos permitió secuestrar dos motos robadas y otras siete por infracciones viales en distintos puntos del Gran Mendoza . Los procedimientos se realizaron en Las Heras, Ciudad, Godoy Cruz y Guaymallén .

Los controles e intervenciones contaron con la participación de efectivos de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) y, en algunos casos, personal municipal.

En Las Heras , los procedimientos se realizaron sobre calle Lisandro Moyano , donde fueron retenidas seis motocicletas por distintas faltas. Se trató de una Motomel 110cc, Corven Triax 150cc, Zanella 110cc, Zanella ZG Sport 110, Bajaj Rouser 125cc y Motomel Skua 200 .

Entre las principales irregularidades detectadas estuvieron la falta de tarjeta identificatoria, seguro obligatorio y licencia de conducir. En algunos casos también se constató que las motos circulaban sin patente.

En la Ciudad de Mendoza , los controles se concentraron en la zona de Los Nevados y Los Ceibos . Allí fueron retenidas una Honda Titan 150cc y una Gilera Smash 110cc , además de labrarse dos actas viales por una falta gravísima y otra grave.

En el caso de la Gilera, los efectivos constataron además que circulaba sin chapa patente. Por otra parte, en Godoy Cruz, durante un procedimiento realizado en la zona de dique Los Molinos y Boulogne Sur Mer, fue retenida una Motomel Blitz 110cc por falta de seguro obligatorio.

Dos motos habían sido robadas

En Guaymallén, en tanto, dos procedimientos terminaron con la recuperación de motocicletas que habían sido denunciadas como sustraídas.

Uno de ellos comenzó a partir de un llamado a la línea de emergencias 911, que alertó sobre dos personas que trasladaban una moto de 110cc por calle Los Paraísos.

Los efectivos se desplazaron hasta la intersección con Mariano Moreno, donde observaron a un hombre que empujaba la motocicleta mientras llevaba una mochila. El sospechoso fue aprehendido y, al ser identificado, los policías constataron que no contaba con documentación del rodado.

Una de las motos incautadas. Gentileza.

Durante la requisa de la mochila también encontraron otros elementos presuntamente robados. Luego se estableció que tanto la motocicleta como esos objetos habían sido denunciados como sustraídos.

En otro procedimiento, los policías observaron a un hombre que circulaba en una motocicleta por calle Milagros sin las medidas de seguridad correspondientes.

Al detenerlo para identificarlo, comprobaron que tampoco contaba con documentación del rodado. Además, al verificar los números identificatorios del motor y del cuadro, detectaron una adulteración realizada de forma artesanal.

Por disposición del ayudante fiscal, el hombre quedó a disposición de la Justicia y la motocicleta fue secuestrada para determinar su procedencia.