Vendían medicamentos de forma ilegal en una reconocida feria de La Matanza: nueve personas fueron imputadas

La investigación comenzó tras la denuncia de una droguería, cuyo representante detectó en un puesto de la feria Calderón de la Barca contenedores utilizados exclusivamente por la empresa.

Nueve personas fueron imputadas tras una investigación que detectó la comercialización clandestina de medicamentos en varios puestos de una feria de La Matanza. Como parte de los procedimientos, los agentes secuestraron cientos de cajas y blisters con antibióticos, analgésicos, cremas y otros productos que eran ofrecidos a la venta de manera irregular.

La investigación se inició a partir de la denuncia de una droguería y distribuidora de medicamentos e insumos médicos. Uno de sus representantes advirtió que en uno de los puestos de la feria "Calderón de la Barca", ubicada en González Catán, había varias cubetas plásticas rojas. El detalle que llamó su atención fue que esos recipientes eran de uso exclusivo de la empresa, ya que eran utilizados para transportar y almacenar sus productos.

La investigación de la Policía Federal A partir de la denuncia, el Ministerio de Seguridad de la Nación dio intervención al Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA). Los investigadores realizaron tareas de vigilancia encubierta y un operativo en la zona para determinar el origen de los medicamentos y establecer cómo funcionaba la comercialización.

Durante las acciones, descubrieron que la venta no estaba concentrada en un único puesto de la feria. Según la investigación, varias casillas comerciales ofrecían analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos y cremas dérmicas, productos que deben comercializarse bajo receta médica. Además, los investigadores identificaron cuatro domicilios relacionados con la causa, ubicados en González Catán, Libertad y Virrey del Pino.

Los medicamentos secuestrados por la PFA Con la información obtenida durante la investigación, el Juzgado Federal de Morón N° 1, a cargo del doctor Martín Alejandro Ramos, ordenó una serie de allanamientos. Según informaron fuentes oficiales, el valor total de la mercadería incautada asciende a $18 millones.