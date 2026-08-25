Lo condenaron por abusos sexuales a su nieta en un camping de El Carrizal y por tener un celular con fotos de menores

A comienzos del año pasado, una investigación por abusos sexuales ocurridos en una vivienda de Guaymallén y en un camping de El Carrizal , condujo al secuestro de un celular con material de abuso infantil . El dueño del teléfono, un hombre de 53 años, fue denunciado por presuntas vejaciones a su nieta de 7 años. Recientemente, fue condenado por la Justicia.

La investigación a cargo del fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual Flavio D'Amore llegó a su fin luego de poco más de un año de instrucción, en el que se reunieron una serie de testimonios, peritajes y abordajes de especiales que comprometieron fuertemente al acusado en el expediente.

Rodeado por las pruebas, el imputado no tuvo más remedio que acordar con la fiscalía, a través de su defensa, un juicio abreviado inicial . De esa manera, el hombre confesó que perpetró tres ataques sexuales contra su nieta y también reconoció haber tenido imágenes de abuso infantil en su celular personal.

Así, la jueza Arena homologó el pacto entre las partes y dictó la sentencia a una de 11 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo (tres hechos) y tenencia de material de abuso y/o explotación sexual agravada por ser personas menores de trece años de edad .

La información a la que accedió MDZ señala que el primero de los casos tuvo lugar el 24 de diciembre de 2024. En esa oportunidad, el hombre se encontraba junto a su nieta en su domicilio de Guaymallén .

Acto seguido, colocó a la niña sobre una mesa de luz de su dormitorio, le bajó el pantalón y la ropa interior y le practicó sexo oral, surge del expediente.

Los dos ataques sexuales en un camping de El Carrizal

Días más tarde, entre el 2 y el 4 de enero de 2025, el hombre volvió a agredir sexualmente a la pequeña, ya que ambos se encontraban pasando unos días en familia en un camping de El Carrizal, en el sector que pertenece al departamento de Rivadavia.

Dos de los abusos sexuales se produjeron en el interior de un camping de El Carrizal. Archivo MDZ.

En una de esas ocasiones, el sujeto llevó a la niña hasta una moto, la subió y le sacó el pantalón y la ropa interior, para luego lamerle sus partes íntimas, relataron las fuentes allegadas a la causa.

La misma situación se repitió en ese mismo lugar, horas más tarde, pero en el interior de una carpa que compartían el hombre con su nieta. Al parecer, la niña se encontraba durmiendo, pero se despertó y advirtió que estaba siendo abusada sexualmente por su abuelo.

Denuncia, detención y el hallazgo en el celular

Al parecer, esa secuencia de dos hechos motivaron que la niña le terminara revelando la situación a otros familiares y terminaron denunciando al abuelo de la criatura, quien luego de meses de investigación fue detenido a mediados del año pasado.

A raíz de su captura, se le secuestro un celular Samsung, el cual fue analizado por personal de la Unidad de Apoyo a la Investigación Fiscal (Udapif), descubriendo que la tarjeta Micro SD del aparato contenía, al menos, 46 imágenes de material de abuso sexual a menores de edad.

Eso agravó la situación del acusado, quien luego de aproximadamente un año detenido, terminó reconociendo los delitos que le endilgaban y fue condenado a 11 años de cárcel.