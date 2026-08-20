Medicamentos gratis de PAMI: quiénes pueden pedirlos y cuáles son los requisitos
El organismo previsional PAMI establece un límite de ingresos de 1,5 veces el haber mínimo para acceder a medicamentos gratis.
Para acceder a los medicamentos gratis de PAMI, jubilados y pensionados deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por el organismo. Entre ellos se encuentra el nivel de ingresos de los afiliados, que tras el aumento del 1,89% se modificó durante agosto.
PAMI establece que el ingreso mensual del afiliado no debe superar 1,5 veces el haber mínimo previsional. Con la nueva actualización, la jubilación mínima quedó en $419.775,93, por lo que el tope para solicitar este beneficio es de $629.663,90 mensuales. Quienes estén por debajo de ese monto pueden solicitar los medicamentos gratuitos. En los hogares donde haya una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se eleva a tres haberes mínimos.
Otros requisitos para acceder a medicamentos gratis de PAMI
Además del nivel de ingresos, PAMI establece otros requisitos para acceder a la cobertura. El afiliado no debe tener una prepaga ni más de un inmueble, aeronaves o embarcaciones de lujo. Tampoco debe poseer un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, salvo en los hogares donde el afiliado o un integrante del grupo conviviente tenga un CUD.
Qué documentación se necesita
Para realizar la solicitud inicial, los afiliados deben presentar una serie de documentos y constancias que permitan acreditar la situación y justificar la medicación solicitada:
Documento Nacional de Identidad (DNI).
Credencial de afiliación a PAMI.
Receta electrónica de la medicación solicitada, emitida por un médico integrante del sistema PAMI. La receta debe incluir el diagnóstico presuntivo o determinado que da origen a la prestación, detallado o mediante la codificación de la CIE-10.
Informes de estudios que avalen los diagnósticos indicados por el médico prescriptor, en original y copia.
Formulario de solicitud de cobertura por razón social superior a cuatro medicamentos, con firma y sello del médico tratante.
¿Hay que renovar el trámite?
En el caso de la renovación, PAMI establece que no es necesario realizar nuevamente el trámite siempre que el afiliado continúe cumpliendo con los requisitos establecidos para acceder al subsidio de medicamentos gratuitos.