Medicamentos gratis de PAMI: quiénes pueden pedirlos y cuáles son los requisitos

El organismo previsional PAMI establece un límite de ingresos de 1,5 veces el haber mínimo para acceder a medicamentos gratis.

Para acceder a los medicamentos gratis de PAMI, jubilados y pensionados deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por el organismo. Entre ellos se encuentra el nivel de ingresos de los afiliados, que tras el aumento del 1,89% se modificó durante agosto.

PAMI establece que el ingreso mensual del afiliado no debe superar 1,5 veces el haber mínimo previsional. Con la nueva actualización, la jubilación mínima quedó en $419.775,93, por lo que el tope para solicitar este beneficio es de $629.663,90 mensuales. Quienes estén por debajo de ese monto pueden solicitar los medicamentos gratuitos. En los hogares donde haya una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se eleva a tres haberes mínimos.

El beneficio contempla distintos requisitos de ingresos y condiciones patrimoniales. Foto: Archivo Otros requisitos para acceder a medicamentos gratis de PAMI Además del nivel de ingresos, PAMI establece otros requisitos para acceder a la cobertura. El afiliado no debe tener una prepaga ni más de un inmueble, aeronaves o embarcaciones de lujo. Tampoco debe poseer un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, salvo en los hogares donde el afiliado o un integrante del grupo conviviente tenga un CUD.

Qué documentación se necesita Para realizar la solicitud inicial, los afiliados deben presentar una serie de documentos y constancias que permitan acreditar la situación y justificar la medicación solicitada: