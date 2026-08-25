Misiones: un adolescente de 13 años murió por una descarga eléctrica en una escuela

Un adolescente de 13 años murió tras recibir una descarga eléctrica en el techo de una escuela de Misiones . El hecho ocurrió durante la tarde del domingo en el predio de la Escuela N.º 463 “Ingeniero Francisco Devoto”, ubicada en el paraje El Pesado, en la localidad de San Antonio.

Según la reconstrucción preliminar realizada por la Unidad Regional XII de la Policía de Misiones, el chico había ingresado al establecimiento acompañado por su prima, de 14 años, para jugar. Por motivos que todavía no fueron determinados, ambos habrían llegado hasta el techo del edificio.

Fue en ese lugar donde el adolescente recibió una fuerte descarga eléctrica y quedó tendido sobre la estructura.

Tras advertir lo ocurrido, fue auxiliado y trasladado de urgencia hasta el hospital local. Sin embargo, al llegar a la guardia, los médicos constataron que había ingresado sin signos vitales. El examen realizado posteriormente detectó lesiones en las manos y en los pies y piernas, compatibles con una electrocución.

Luego de las actuaciones correspondientes, el cuerpo fue entregado a sus familiares para el velatorio y posterior inhumación.

Tras el episodio, el predio de la escuela quedó bajo custodia policial por disposición judicial, con el objetivo de preservar el lugar hasta completar las pericias.

La investigación

Un electricista deberá realizar un relevamiento técnico de las instalaciones, especialmente en el sector del techo donde ocurrió el accidente. La inspección buscará determinar de dónde provino la descarga eléctrica y si existía alguna anomalía en el tendido o en las instalaciones del establecimiento.

La prima del adolescente, que se encontraba con él al momento del hecho, forma parte de la investigación como testigo y su relato será tenido en cuenta para reconstruir la secuencia.

Las actuaciones permanecen abiertas y la Justicia aguarda los resultados de las pericias para establecer con precisión qué ocurrió y si existió algún tipo de responsabilidad vinculada con las condiciones de seguridad del lugar.