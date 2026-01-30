Un hombre murió electrocutado en Maipú

El hecho ocurrió en el Barrio Piccione, en Coquimbito, Maipú. El hombre de 45 años sufrió un descarga eléctrica y falleció.

Un hombre de 45 años falleció este viernes en horas de la madrugada tras recibir una descarga eléctrica en Maipú. La víctima se encontraba arreglando un poste de luz cuando recibió la descarga y posteriormente quedó tendido en una medianera. Sucedió en el Barrio Piccione, en Coquimbito, Maipú.

Según el informe policial, un llamado al 911, a las 0:10 de este viernes, alertó sobre un vecino que se electrocutó y estaba inconsciente. Un móvil llegó al lugar y pudieron constatar que se encontraba tendido en la medianera tras intentar hacer algunos arreglos. La caída del hombre también agravó su situación, que después se terminó constatando su muerte.