Insólito crimen: detuvieron a un policía por el asesinato de un docente que trabajaba como chofer
Cristian Eduardo Pereyra fue acribillado durante un robo en la autopista Presidente Perón, en Virrey del Pino.
Un violento episodio de inseguridad en el partido de La Matanza terminó con la vida de un docente de 39 años que, para complementar sus ingresos, trabajaba como chofer de una aplicación de viajes. El hecho ocurrió en la noche del sábado sobre la autopista Presidente Perón, a la altura de la localidad de Virrey del Pino, y dio un giro inesperado con la detención de un efectivo policial.
La víctima, identificada como Cristian Eduardo Pereyra, circulaba a bordo de su Chevrolet Corsa cuando fue interceptado por un grupo de hombres que se desplazaban a pie. Según la reconstrucción de los investigadores, los delincuentes lo abordaron con fines de robo, le sustrajeron el vehículo y le efectuaron múltiples disparos a quemarropa.
Cuando la ambulancia del servicio de emergencias arribó al lugar, los médicos solo pudieron constatar el fallecimiento de Pereyra, quien presentaba al menos cinco impactos de bala en distintas partes del cuerpo, incluyendo la espalda y el tórax.
Un policía detenido: el giro en la investigación
La causa, que inicialmente se perfilaba como un homicidio en ocasión de robo cometido por "piratas del asfalto" o delincuentes de la zona, sumó un elemento sospechoso: en el auto viajaba como pasajero un oficial de policía.
Se trata de Matías Alejandro Vizgarra Riveros, quien presta servicios en la Base UTOI “Puente 12”. Tras tomarle declaración testimonial, el fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza, detectó inconsistencias y solicitó su detención inmediata, medida que fue convalidada por el juez de garantías.
Las pericias de la Policía Científica
Los peritos que trabajaron en la escena del crimen recolectaron evidencia balística fundamental para la causa:
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Munición: Se secuestraron cinco vainas servidas calibre 9 milímetros, el mismo calibre que utilizan las fuerzas de seguridad.
Autopsia: La víctima presentaba dos orificios en la espalda (zona escapular derecha), uno en el pectoral derecho, uno en el codo izquierdo y otro en el brazo derecho.
El fiscal Arribas busca determinar ahora si los disparos provinieron exclusivamente de los delincuentes o si hubo una reacción por parte del oficial detenido que terminó con la vida del docente, así como las razones por las cuales el auto fue abandonado pocos metros después del ataque.