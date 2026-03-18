Un crimen por venganza mantiene en vilo al partido bonaerense de San Isidro . El lunes por la tarde, un sicario baleó una casa, ubicada en Luis de Flores 2283, Beccar, y mató a una mujer de 53 años. Por el momento, el sospechoso se encuentra prófugo.

Según trascendió, todo estaría relacionado a la venta de un auto de alta gama que salió mal. El hijo de la víctima había vendido un auto BMW que presentaba fallas mecánicas y lo acusaron de estafa .

Lo acusaban de una estafa por un BMW, un sicario le baleó la casa y le mataron a su mamá

Por lo tanto, el comprador le exigió que le devolviese los 10 mil dólares. Al no tener respuestas, el hombre decidió contratar a un sicario para vengarse.

En las imágenes se observa el momento en el que el sicario se frenó en la puerta de la propiedad ubicada en la localidad de Beccar y disparó siete veces. Tras un llamado al 911, efectivos de la Policía bonaerense ingresaron a la casa y encontraron a Iraola gravemente herida, quien murió unos minutos después.

El supuesto autor intelectual del crimen, identificado como Gustavo Arroyo (36), fue detenido en una casa del country Loma Verde, en Escobar. Arroyo negó haber sido el autor intelectual del plan criminal y aseguró que la deuda que tienen con él es mayor a 10 mil dólares.

La fuga del sicario

Tras el ataque, el sospechoso escapó a alta velocidad. Según informó La Nación, si bien la patente de la moto estaba tapada, el equipo del Centro de Monitoreo de Seguridad del municipio logró reconstruir el recorrido de escape. En las imágenes se puede ver que, desde la escena del crimen, la moto se dirigió hacia la calle José Ingenieros hasta tomar el Acceso Tigre de la Autopista Panamericana en dirección a la ciudad de Buenos Aires.

Video: así escapó el sicario que mató a una mujer

Así escapó el sicario que baleó una casa y mató a una mujer en San Isidro

Por otro lado, se logró identificar al dueño de la moto utilizada por el sicario. Sin embargo, cuando allanaron su domicilio, éste cortó su tobillera electrónica y se dio a la fuga. Según trascendió, estuvo preso desde diciembre de 2015 hasta mayo de 2019. En estos momentos, es intensamente buscado por la Policía bonaerense.