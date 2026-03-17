Cecilia Iraola murió tras un ataque a tiros en su casa y la Justicia investiga un conflicto por la venta de un BMW. Hay un detenido.

Un nuevo crimen mantiene en vilo al partido bonaerense de San Isidro, donde un sicario baleó una casa. Producto del ataque, una mujer, identificada como Cecilia Iraola, fue alcanzada por los proyectiles y murió.

Video: así fue el salvaje ataque a una casa en San Isidro Lo acusaban de una estafa por un BMW, un sicario le baleó la casa y le mataron a su mamá El hecho ocurrió el lunes por la tarde, cerca de las 18 horas, en un domicilio ubicado en Luis de Flores 2283, Beccar. Gracias a la investigación, se descubrió que el móvil del crimen habría sido la venta de un auto BMW.

Según trascendió, el vehículo presentaba fallas mecánicas, por lo que el comprador le exigió al vendedor que le devolviese los 10 mil dólares. Al no tener respuestas, el hombre decidió contratar a un sicario para vengarse.

En las imágenes se observa el momento en el que el sicario se frenó en la puerta de la propiedad ubicada en la localidad de Beccar y abrió fuego. Tras un llamado al 911, efectivos de la Policía bonaerense ingresaron a la casa y encontraron a Iraola gravemente herida, quien murió unos minutos después.

Según informó La Nación, el supuesto autor intelectual del crimen y estafador, identificado como Gustavo Arroyo (36), fue detenido en una casa del country Loma Verde, en Escobar. A su vez, identificaron al dueño de la moto utilizada por el sicario. Sin embargo, aún no se logró determinar si el dueño de la moto fue el tirador.