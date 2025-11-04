Crimen en San Isidro: así entraron a robar a la casa de la mujer de 81 años que fue asesinada a golpes

La víctima fue identificada como María Susana Rodríguez Iturriaga. Por el momento, hay cinco detenidos por el crimen.

El crimen ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Urquiza al 1100, en la localidad de Acassuso.

El partido de San Isidro se vio conmocionado por el crimen de María Susana Rodríguez Iturriaga, la mujer de 81 años que fue asesinada durante un robo en su casa ubicada en la calle Urquiza al 1100, Acassuso. Por el momento, hay cinco detenidos.

Mirá cómo ingresaron los ladrones a la casa de la víctima Así entraron a robar a la casa de la mujer de 81 años que fue asesinada a golpes en San Isidro X - @mauroszeta En las últimas horas se viralizó un video en el que se observa cómo los delincuentes ingresaron a la casa de la mujer. En la imagen se ve que los ladrones abrieron el portón negro de la casa e ingreso por el patio. Lo último que se observa en el video es que los delincuentes abrieron las ventanas que daban al patio de la casa.

Una vez adentro, la golpearon, la maniataron y le robaron varios objetos de valor. Finalmente, el jueves pasado, la sobrina de la mujer fue quien encontró el cuerpo de Iturriaga, el cual presentaba signos de violencia y tenía las manos y los pies atados.

El caso quedó a cargo del fiscal Patricio Ferrari, quien investiga el caso como un “homicidio criminis causa en ocasión de robo”. Por otro lado, los resultados de la autopsia al cuerpo de Rodríguez Iturriaga revelaron que el crimen ocurrió durante la noche del sábado 25 de octubre, por lo que llevaba varios días muerta.

Quiénes son los detenidos El jueves por la madrugada, cuatro jóvenes, de entre 19 y 26 años, fueron detenidos tras un intento de robo a una casa. Esa misma madrugada, un quinto sospechoso fue capturado durante un allanamiento en el municipio de Tigre. Según trascendió, los cinco forman parte de la “Banda del Millón”, una banda criminal que opera en Zona Norte.