Horror en San Isidro: una mujer de 81 años fue asesinada durante un robo y la encontraron con las manos atadas

La víctima fue identificada como María Susana Rodríguez Iturriaga. Por el momento, hay cinco detenidos por el crimen.

El crimen ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Urquiza al 1100, en la localidad de Acassuso.

Un macabro hallazgo tuvo lugar en el partido bonaerense de San Isidro, donde una mujer de 81 años fue encontrada muerta dentro de su casa. Fue su sobrina quien halló su cuerpo en una de las habitaciones. Según trascendió, por el momento hay cinco detenidos por el crimen de la mujer.

La vìctima fue identificada como María Susana Rodríguez Iturriaga. Tras varios días sin contacto con su tía, una de sus sobrinas se dirigió hasta el domicilio ubicado en la calle Urquiza al 1100, en la localidad de Acassuso. Allí, la mujer se encontró con las aberturas forzadas y la casa toda desordenada.

En una de las habitaciones, encontró el cuerpo de Rodríguez Iturriaga, el cual presentaba signos de violencia y las manos estaban atadas. Inmediatamente, la mujer llamó a la Policía y personal de la Comisaría 4ta de Barrancas de San Isidro y de la DDI local se hicieron presentes en la vivienda donde ocurrió el crimen.

El caso quedó a cargo del fiscal Patricio Ferrari, quien investiga el caso como un “homicidio criminis causa en ocasión de robo”. Por otro lado, los resultados de la autopsia al cuerpo de Rodríguez Iturriaga revelaron que el crimen ocurrió durante la noche del sábado 25 de octubre, por lo que llevaba varios días muerta.

Quiénes son los detenidos El jueves por la madrugada, cuatro jóvenes, de entre 19 y 26 años, fueron detenidos tras un intento de robo a una casa. Esa misma madrugada, un quinto sospechoso fue capturado durante un allanamiento en el municipio de Tigre. Según trascendió, los cinco forman parte de la “Banda del Millón”, una banda criminal que opera en Zona Norte.