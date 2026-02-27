Vecinos aseguran que un hombre ingresaba a viviendas, se llevaba los gatos y los arrojaba en un baldío. La Justicia ya recibió más de 30 denuncias.

San Isidro: denuncian que un hombre robó más de 300 gatos y los abandonó en un baldío

Un caso tan inusual como alarmante mantiene en vilo a vecinos de San Isidro, donde más de 300 gatos fueron reportados como desaparecidos en los últimos meses. Tras revisar cámaras de seguridad particulares, residentes de distintas localidades lograron identificar a un presunto responsable que habría sustraído a los animales para luego abandonarlos en un terreno baldío.

Según las denuncias difundidas en redes sociales, el hombre ingresaba de madrugada a propiedades privadas en Martínez, Acassuso y Béccar, tomaba a los felinos y se los llevaba. En varios registros fílmicos —ya aportados como prueba judicial— se lo ve trepando rejas, recorriendo patios y, en algunos casos, arrojando a los animales por el aire.

Robo de gatos y protesta de proteccionistas Proteccionistas de la zona norte se sumaron al reclamo vecinal y advirtieron que nunca antes habían registrado una cantidad semejante de desapariciones en el distrito. Parte de los gatos fue hallada en un terreno abandonado ubicado en Juan B. Justo al 600, donde ahora intentan identificar a sus familias.

Una de las voluntarias que interviene en el caso relató que el acusado no sólo estaría implicado en la sustracción y abandono de mascotas, sino también en episodios de amenazas, agresiones e intentos de ingresar a viviendas. De acuerdo con los denunciantes, el sospechoso tendría 42 años y residiría en La Matanza.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°1 y el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial San Isidro. Hasta el momento, la fiscalía recibió unas 30 presentaciones formales, mientras continúan reuniéndose testimonios y material probatorio.