Prepagas para mascotas: cuánto cuestan los planes y por qué cada vez más familias los contratan

Con consultas veterinarias en alza y cirugías cada vez más caras, las prepagas para mascotas crecen en Argentina y parten desde $40.000 por mes.

Crece la tendencia de contratar prepagas para cubrir los gastos sanitarios de las mascotas.

En Argentina, tener perro o gato dejó de ser un gasto ocasional y se convirtió en un compromiso mensual que puede competir con el alquiler o los servicios. En medio del fuerte aumento de la atención veterinaria, las prepagas para mascotas ganan terreno como alternativa para cubrir consultas, urgencias y cirugías.

La transformación es visible en los números. En la Ciudad de Buenos Aires ya hay más perros que chicos menores de 14 años, y a nivel país cerca del 80% de los hogares tiene al menos un animal de compañía. Menos nacimientos, más personas viviendo solas y parejas que postergan la maternidad explican parte del fenómeno. Pero también hay un cambio cultural: hoy se habla de “tutores” y no de dueños.

Cuánto cuestan las prepagas para mascotas y qué servicios suelen incluir.

El presupuesto mensual de un “perrhijo”

El vínculo afectivo trae aparejado un compromiso económico estable. Alimentación, paseos y controles médicos configuran un gasto fijo que, en muchos casos, compite con el alquiler o los servicios.

Mantener un perro puede demandar hasta $360.000 por mes, por encima del actual Salario Mínimo Vital y Móvil ($322.200). En el caso de los gatos, el costo ronda aproximadamente la mitad, aunque depende del estilo de vida y de la edad del animal.

Alimentación

El alimento balanceado es uno de los rubros más pesados. Según marca y calidad, el gasto mensual puede ir de $60.000 a $120.000. Las líneas premium —cada vez más elegidas para prevenir patologías digestivas o articulares— elevan aún más el presupuesto.

Paseadores y rutina diaria

En departamentos, especialmente en grandes centros urbanos, contratar paseador es casi obligatorio. Con valores promedio de $4.000 por salida, unas 20 caminatas mensuales implican alrededor de $80.000, aunque el monto puede variar entre $60.000 y $160.000 según zona y frecuencia.

Veterinaria y urgencias

Una consulta básica parte de los $35.000 y puede alcanzar los $80.000 en clínicas especializadas. A eso se suman vacunas, desparasitación, estudios y medicación. Una cirugía o una emergencia inesperada puede desestabilizar cualquier economía familiar en cuestión de días.

El boom de las prepagas para mascotas

Frente a este escenario, crecen con fuerza los planes de salud animal. Lo que antes era una alternativa minoritaria hoy se consolida como tendencia. Empresas tradicionales del rubro y nuevos jugadores —incluso provenientes de la medicina humana— compiten en un mercado que no deja de expandirse.

El esquema replica al de una prepaga médica: se abona una cuota mensual y se accede a una red de servicios con distintos niveles de cobertura. Los planes arrancan desde $40.000 mensuales y suelen incluir:

  • Consultas veterinarias en consultorio.
  • Guardias y atención de urgencia.
  • Vacunación y desparasitación programada.
  • Descuentos o cobertura en cirugías y estudios complejos.
  • Teleconsultas 24 horas.

Algunas propuestas agregan seguimiento nutricional, programas preventivos y asesoramiento personalizado para mejorar la calidad y expectativa de vida de perros y gatos.

La clave del crecimiento es clara: anticiparse. En un contexto de fuerte aumento de los costos veterinarios, cada vez más familias optan por pagar una cuota fija y evitar que una urgencia médica se transforme en un golpe financiero difícil de afrontar.

