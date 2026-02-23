El emocionante momento cuando Jo, el andinista ciego, hizo cumbre en el Aconcagua

El 10 de febrero comenzó la gran aventura de José Luis Santero -el andinista ciego - en el Aconcagua . El domingo 22 el esfuerzo y la voluntad dieron sus frutos. Jo, como le dicen sus amigos, Santiago y Juan hicieron cumbre a las 15.30.

“Acá estamos con Santi en la cumbre del Aconcagua . La verdad fue muy muy duro para mi. Le agradezco a Santi por el camino, en una parte casi que me llevo al hombro para poder llegar hasta la cumbre”, dijo Jo en un video visiblemente emocionado y con la voz entrecortada.

“Gracias a Lore (su pareja) que me acompañó en todo y a toda la gente que colaboró para que yo pueda estar acá”, agregó el andinista ciego acompañado de Santiago Medina, su guía de montaña y amigo.

Juan, el tercer integrante de la expedición, hizo las veces de camarógrafo y confirmó la llegada a la cumbre con un paneo general y una toma a otros andinistas que entre abrazos y lágrimas celebraban llegar a la cima del coloso de América.

La semana pasada, MDZ contó la historia de José Luis Santero y su objetivo de llegar a la cima del Aconcagua el domingo 22 de febrero. Los cálculos, la tenacidad y la voluntad no fallaron -y el buen tiempo acompañó- para que los tres tocaran el techo de América a las 15.30.

La idea de subir el Aconcagua se fue gestando con los años. Jo es corredor y hace 5 años participó en Patagonia Run -una carrera de trail- y ese momento fue una bisagra en su vida. “Conocí la montaña y me gustó mucho. Encontré una pasión en la montaña. Cada vez que subo una montaña me conecto mucho con mi mamá que la perdí hace un tiempo. Cada vez que asciendo me acerco un poco más a ella, siento como que me tiende sus brazos”, explicó José Luis.

Después de la carrera en la Patagonia, Jo decidió subir el Lanín, el cerro Penitentes, el cerro Vallecitos y la excursión al avión de los uruguayos. “En octubre cuando hicimos algunos cerros en Vallecitos Santi me dijo que ya estaba preparado para hacer el Aconcagua. Eso me motivó mucho”, añadió.

Doce días para hacer cumbre en el Aconcagua

José Luis no está solo en el Aconcagua, la expedición está compuesta por Juan -amigo de Jo y miembro de Auriga Team- y Santiago Medina (43), un guía de montaña que vive hace 4 años con su esposa y sus hijos en Mendoza para trabajar en la montaña.

El 10 de febrero llegaron al Aconcagua, el 13 se instalaron en Plaza de Mulas, el sábado 14 llevaron comida y parte del equipo al Campamento Canadá a 5.000 metros sobre el nivel del mar.

El miércoles 18 subieron hasta al campamento Canadá, después estuvieron dos días en Nido de Cóndores, subieron hasta Cólera a 6.000 metros sobre el nivel del mar y el domingo llegaron a la cima del Aconcagua.

Los tres van llevando todo el peso del equipo a sus espaldas, no tienen porteadores ni mulas que ayuden con el equipaje. Pero esto no ha sido un obstáculo para cumplir los objetivos. “Jo viene haciendo los mismos tiempos que un grupo de personas videntes”, detalló Santiago.

jose luis y santiago subiendo el aconcagua José Luis escalando el Aconcagua con la ayuda del bastón guía. Adelante, Santiago. Gentileza Santiago Medina

El bastón guía

Como José Luis es una persona no vidente en la expedición hay una pieza clave: el bastón guía, que es un palo de escoba recortado que tiene una empuñadura en ambos lados. “El bastón guía se le ocurrió a uno de los chicos que entrena con Jo. Con el bastón lo puedo guiar y yo domino la dirección de Jo cuando tengo que girar o frenar”, contó Santiago.

aconcagua baston jo y santi Gentileza Santiago Mendina

“El camino es muy complejo por las subidas, bajadas y piedras. Cuando se complica el camino le digo a Jo qué pierna tiene que levantar. En ascenso tengo que ir mirando adelante y atrás al mismo tiempo y avisar que pierna levantar si hay una piedra muy alta. Juan viene al final y corrige cualquier cosa para que Jo no se caiga”, agregó.

Además, destacó que como José Luis es atleta y está en excelentes condiciones físicas el trabajo es más llevadero. “En bajada es más fácil porque no usamos el palo guía. Jo se agarra de mi mochila, yo uso mis bastones de montaña y voy manejando la velocidad del descenso . Es cansador para las piernas pero es más rápido”, cerró.

Así funciona el bastón guía