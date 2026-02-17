Así fue la impactante maniobra en helicóptero que permitió rescatar a un hombre en el Aconcagua

A 4.200 metros de altura, en plena zona de Cuesta Brava y muy cerca del campamento Plaza de Mulas, un guía de montaña de 40 años se desplomó mientras descendía del Aconcagua . Sufrió dos convulsiones en menos de 15 minutos y la situación encendió todas las alarmas en el corazón de la cordillera mendocina.

El aviso activó de inmediato a la Patrulla de Rescate , guardaparques y al médico del parque, que llegaron para asistirlo en un terreno hostil y con poco margen de error. Le colocaron oxígeno y medicación para estabilizarlo, pero el cuadro obligaba a bajarlo cuanto antes para evitar una nueva crisis.

Mientras el descenso comenzaba a pie, el helicóptero sobrevolaba la zona evaluando posibilidades. No había espacio para aterrizar y cada minuto contaba. Fue entonces cuando el piloto Horacio Pedro Freschi tomó una decisión que definió el operativo.

Ante la imposibilidad de apoyar la aeronave en suelo firme, Freschi ejecutó una maniobra conocida como “vuelo estacionario”. Se mantuvo suspendido en el aire, sin tocar tierra, mientras la Patrulla de Rescate aseguraba al andinista y lo subía al helicóptero en plena altura.

La escena, registrada luego en imágenes que circularon en redes sociales, mostró la complejidad del momento. A esa altitud, el aire es más liviano y cualquier movimiento requiere precisión absoluta. El error no es una opción cuando abajo hay roca, pendiente y viento de montaña.

Gracias a esa maniobra aérea, el guía pudo ser evacuado de inmediato hacia un centro de salud. El rápido accionar permitió compensarlo a tiempo y evitar que el cuadro se agravara en un entorno donde cada complicación se multiplica.

FUENTE: Noticias Argentinas