Dolor en Mendoza: murió un pionero del montañismo y hombre récord del Aconcagua

Rudy fue parte de la expedición al Aconcagua que realizó la primera transmisión de radio desde la cumbre.

Los amantes de la montaña y la naturaleza están de luto en Mendoza. Hoy falleció Rudy Parra, un referente del andinismo y pionero del desarrollo turístico y deportivo alrededor de la cordillera. En su haber Rudy tiene varios hitos y es un referente reconocido por todos.

Como parte de la patrulla de rescate y de la policía de Mendoza, participó en muchos operativos de rescate en el aconcagua y la alta montaña y , por ejemplo, fue creador del parque de nieve Los Puquios. En el Aconcagua tiene varios récords. Fue el primero en realizar una transmisión de radio desde la cumbre, además de sumar por decenas la cantidad de veces que conquistó el coloso de América.

Los Puquios turistas ski familia nieve (4).jpg Rudy Parra fue el creador de Los Puquios. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Fue fundador de la Asociación Mendocina de Actividades de Montaña, de la Unión Panamericana de Asociaciones de Montanismo y del Club de Esquí Cruz de Caña. Como pionero, también dejó su huella y escribió la "Guía Práctica y Rutas de Ascensión del Monte Aconcagua" y el l Libro "Aconcagua - Argentina", junto con Alfredo Magnani.

rudy parra 1 Rudy Parra era un referente del andinismo.