Dolor en Mendoza: murió un pionero del montañismo y hombre récord del Aconcagua
El reconocido andinista Rudy Parra falleció hoy. Fue pionero en el Aconcagua, guía, rescatista y emprendedor.
Los amantes de la montaña y la naturaleza están de luto en Mendoza. Hoy falleció Rudy Parra, un referente del andinismo y pionero del desarrollo turístico y deportivo alrededor de la cordillera. En su haber Rudy tiene varios hitos y es un referente reconocido por todos.
Como parte de la patrulla de rescate y de la policía de Mendoza, participó en muchos operativos de rescate en el aconcagua y la alta montaña y , por ejemplo, fue creador del parque de nieve Los Puquios. En el Aconcagua tiene varios récords. Fue el primero en realizar una transmisión de radio desde la cumbre, además de sumar por decenas la cantidad de veces que conquistó el coloso de América.
Fue fundador de la Asociación Mendocina de Actividades de Montaña, de la Unión Panamericana de Asociaciones de Montanismo y del Club de Esquí Cruz de Caña. Como pionero, también dejó su huella y escribió la "Guía Práctica y Rutas de Ascensión del Monte Aconcagua" y el l Libro "Aconcagua - Argentina", junto con Alfredo Magnani.
Como explicaba en su página web, Rudy bautizó dos cerros y recibió diversas distinciones. En el año 2000 recibe en Godoy Cruz una distinción "por su destacada trayectoria deportiva y ejemplar conducta ciudadana y en ámbito de la 8va. Brigada de Infantería es distinguido como "Maestro de la Orden de la Fragua" en 2001, en tanto que en Agosto de 2002 es nombrado "Caballero del Ejército de los Andes" . Asimismo, en 2012 fue premiado con la distinción "Amigo de la Fuerza Aérea Argentina" y en Agosto de 2014 recibe el premio "General Las Heras" por su trayectoria montañística. En tanto que el 05-12-14 pisa la Antártida Argentina, invitado especialmente por la Fuerza Aérea.