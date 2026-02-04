Aconcagua: quién es el sherpa con 14 cumbres y 19 años que está en Mendoza

Con apenas 19 años, la historia de este joven sherpa inspira a una nueva generación. Desde el Himalaya hasta el Aconcagua.

Impresiona. Tiene 19 años y ya figura en la historia grande del montañismo mundial. A los pies del Aconcagua, en Mendoza, un joven sherpa capta la atención del planeta. Es protagonista de un récord que muy pocos lograron y que lo ubica entre los nombres más respetados de la Alta Montaña.

Un sherpa que ha roto todos los récords mundiales A los pies del Aconcagua, la montaña más alta de América, aparece Nima Rinji Sherpa, el montañista más joven en completar las 14 cumbres de más de 8.000 metros del mundo, un logro reservado para una élite mínima.

aconcagua 3 Completar los llamados “ochomiles” es uno de los mayores desafíos del alpinismo. Son montañas ubicadas en el Himalaya y el Karakórum, en países como Nepal, Pakistán, India y China. Cada una exige resistencia física, técnica, experiencia y una preparación extrema. En todo el planeta, menos de 50 personas alcanzaron esta marca. Ahora se rindió a los pies del Aconcagua.

aconcagua 2 Su trayectoria Rinji comenzó su camino muy joven. A los 16 años realizó su primera ascensión a un ochomil, el Manaslu, de 8.163 metros, en septiembre de 2022. Ese ascenso marcó el inicio de una carrera que avanzó con una velocidad inédita dentro del mundo del montañismo de alto nivel.

Nacido en Sankhuwasabha y criado en Katmandú, forma parte de una familia de alpinistas con varios récords internacionales. También integra la empresa de expediciones de montaña más grande de Nepal, lo que le dio contacto temprano con la actividad, el entrenamiento y la logística que rodea a estas travesías extremas.