Sin demoras: así está el Paso a Chile en la antesala del fin de semana largo

En la antesala del fin de semana largo por Carnaval, el movimiento en el Paso a Chile muestra un escenario poco habitual para esta época del año. Según datos oficiales, hasta el mediodía la demora total para cruzar al país vecino rondaba los 25 minutos, muy lejos de las extensas filas registradas en temporadas anteriores.

En el sector argentino, en Roque Carranza, los vehículos particulares registraban cerca de 20 minutos de espera. Del lado chileno, desde el túnel internacional hasta el complejo Los Libertadores, la demora era de aproximadamente 25 minutos. El tránsito se mantuvo constante y sin mayores complicaciones durante la mañana del viernes.

La información fue confirmada por Gendarmería Nacional. Muchos mendocinos aprovecharon la jornada para iniciar una escapada corta hacia el vecino país. Viña del Mar y otros balnearios siguen siendo los destinos preferidos. También hay quienes cruzan para realizar compras vinculadas al inicio del ciclo lectivo.

El contraste con el año pasado es marcado. En el mismo fin de semana largo de Carnaval de 2025, la espera para atravesar el Paso a Chile llegó a extenderse hasta siete horas. En aquel momento, el tipo de cambio resultaba más conveniente para los argentinos y alentaba un mayor flujo de viajeros.

Hoy el contexto es diferente. Las casas de cambio en Chile ofrecen alrededor de 850 pesos chilenos por dólar, cuando un año atrás la cotización rondaba los 950. Ese movimiento impacta directamente en los precios medidos en moneda estadounidense. Productos que antes resultaban más accesibles ahora exigen un presupuesto mayor.