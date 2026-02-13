Paso a Chile: estado actual, demoras y pronóstico en la previa del fin de semana XXL

En la previa del fin de semana XXL en Argentina, el paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar las 24 horas.

Para este viernes, la Oficina de Vigilancia Meteorológica anticipa buen tiempo en alta montaña con cielo despejado durante todo el día. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Según el pronóstico, la estabilidad en alta montaña se mantendría durante el fin de semana; mientras, se mantiene el monitoreo de la situación meteorológica por parte de la Dirección Provincial de Defensa Civil.

Tal como sucede cada fin de semana largo, se espera importante flujo vehicular en la ruta hacia Chile. Hasta el momento las autoridades no han informado demoras significativas, pero se estima que el movimiento aumentará conforme al paso de las horas.

Aquellos que deseen conocer el estado del tránsito, las demoras estimadas y acceder a recomendaciones clave para un cruce seguro y ordenado, pueden hacerlo a través de la herramienta digital Pasar.

Antes de iniciar viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en cordillera para evitar inconvenientes. Se puede hacer la consulta en la web https://www.argentina.gob.ar/interior/centros-de-frontera/cristo-redentor.

El paso Pehuenche es otra de las alternativas para cruzar a Chile. Este paso se frontera se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: