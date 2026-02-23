La Iglesia llamó a defender el agua durante el debate de la Ley de Glaciares

En medio del debate nacional por una posible modificación de la Ley de Glaciares , la Iglesia Católica salió a fijar postura. El 18 de febrero de 2026, la Comisión Episcopal de Pastoral Social publicó una carta abierta dirigida a diputados y senadores de todo el país.

El documento expresa preocupación ante cualquier cambio en la Ley Nº 26.639 , que establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. Desde la Pastoral Social advierten que estos ecosistemas no pueden analizarse sólo desde una lógica económica, sino desde el cuidado del agua y de la vida.

Bajo el título “Carta abierta a nuestros legisladores nacionales sobre la protección de los glaciares”, el texto recuerda que la ley fue fruto de un amplio consenso político, social y científico. También señala que fue ratificada por el Congreso luego de haber sido vetada en su totalidad por el Poder Ejecutivo en su momento.

En la carta, la Comisión Episcopal subraya que los glaciares son reservas estratégicas de agua dulce y cumplen una función central en la regulación del clima y del ciclo hídrico. “Los glaciares no son simples recursos económicos. Son fuentes de agua y de vida, reguladores del clima y del ciclo hídrico”, expresa el documento.

Además, retoma conceptos de la encíclica Laudato Si' del Papa Francisco para reforzar su postura ambiental. Allí se cita que “el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal”, y se advierte que cualquier afectación impacta con mayor fuerza en los sectores más vulnerables.

Agua, desarrollo y bien común

La Pastoral Social sostiene que el desarrollo no puede reducirse al crecimiento económico y que debe ser integral y sostenible. En ese sentido, recuerda que “no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental”.

El texto exhorta a los legisladores a mantener y fortalecer el espíritu de la Ley de Glaciares. También les pide que prioricen la defensa de la vida, el agua y la integridad de los ecosistemas por encima de intereses sectoriales o de corto plazo.

Finalmente, la carta convoca a escuchar a las comunidades locales y a la comunidad científica, y a respetar acuerdos internacionales como el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú. “Ojalá quienes intervengan sean estrategas capaces de anteponer el bien común a los intereses particulares”, concluye el documento, en un mensaje que busca interpelar a la dirigencia política en un momento sensible para la agenda ambiental del país.

FUENTE: Pastoral Social