Vuelta al cole: una importante cadena de supermercados ofrece descuentos de hasta el 40% y cuotas sin interés

Con el inicio del ciclo lectivo cada vez más cerca, las familias argentinas comienzan a reorganizar el presupuesto para afrontar la compra de útiles, mochilas y tecnología. En ese escenario, la cadena Coto lanzó su campaña de Vuelta al Cole con descuentos de hasta 40% y opciones de financiación sin interés.

La propuesta abarca desde artículos básicos de librería hasta productos de mayor valor, con rebajas escalonadas según la categoría.

Los supermercados Coto ofrecen descuentos del 40% y hasta 12 cuotas sin interés para la vuelta al cole.

Este esquema permite resolver gran parte de la lista escolar en un solo lugar y distribuir el gasto inicial del año.

La campaña también incorpora el rubro electro, clave en un contexto donde la tecnología forma parte de la rutina educativa.

En productos seleccionados, la financiación puede llegar hasta 12 cuotas sin interés, especialmente en:

Notebooks

Tablets

Impresoras

Estos dispositivos se volvieron herramientas habituales para tareas, trabajos prácticos y clases virtuales, por lo que las cuotas largas funcionan como incentivo central.

Coto Digital: promociones online y envíos programados

Además de las sucursales físicas, la estrategia se apoya en la tienda online. A través de Coto Digital, los clientes pueden:

Comparar precios desde el celular o la computadora.

Acceder a promociones exclusivas.

Consultar un catálogo ampliado.

Programar envíos a domicilio.

Los miembros de la Comunidad Coto también cuentan con beneficios adicionales, lo que refuerza el canal digital como alternativa para centralizar la compra escolar sin recorrer distintos comercios.

Descuentos y cuotas para aliviar el gasto de febrero

En un contexto de consumo ajustado, las promociones y la financiación se vuelven determinantes al momento de elegir dónde comprar. Con rebajas de hasta el 40% en útiles y cuotas sin interés en tecnología, Coto apuesta a posicionarse como una de las opciones más competitivas para la Vuelta al Cole 2026.