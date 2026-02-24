Una premiada docente mendocina lanzó un curso gratis para universitarios: de qué se trata
Carina Morales ganó el premio “Docentes que inspiran” en 2024 y ahora dictará un curso gratis para universitarios de bajos recursos.
Carina Morales es una docente mendocina que rompe los moldes de todas las estructuras. En 2024, ganó el premio nacional “Docentes que inspiran” por la aplicación de las nuevas tecnologías en el aula. Ahora, fue destacada por el director de la DGE, Tadeo García Zalazar por lanzar un preuniversitario gratis para personas sin recursos.
Preuniversitario gratis
Atenta a la realidad y la brecha que separa ricos y pobres de la posibilidad de acceder a la educación superior, Carina Morales lanzó un curso para universitarios de cuatro clases completamente gratis para alumnos de bajos recursos y con muchas ganas de estudiar.
“He creado un curso de apoyo para ingresantes a nivel superior. Consta de cuatro clases. Lo he diseñado para colaborar con aquellas personas que no tienen para pagar un preuniversitario o quizás asumen el nivel superior de forma desafiante”, explicó Carina a MDZ.
“Este curso está diseñado para acompañar en el inicio del nivel superior. Es para aprender a usar el aula virtual, técnicas de estudio y claves para leer y escribir textos académicos”, agregó.
El curso no tiene costo, es decir que es 100 por ciento gratuito, tiene cupos limitados y es por orden de inscripción y compromiso. Los interesados deben dejar sus datos en el formulario y esperar la confirmación. También se pueden comunicar con Carina Morales a través de sus redes sociales: Lengua en red (Facebook) carina_lengua_en_red (instagram)
El reconocimiento de Tadeo García Zalazar
Las ideas y proyectos de Carina Morales no pasan desapercibidos. Hasta el Ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas se hizo eco de su nueva propuesta y destacó la iniciativa.
“Nos alegra volver a ver el compromiso de Carina Morales, docente mendocina reconocida a nivel nacional, que ahora lanzó un curso gratuito para acompañar a estudiantes que ingresan al nivel superior”, escribió Tadeo García Zalazar en las redes sociales.
“Conocemos de primera mano su trabajo, su creatividad y su vocación. Docentes como ella fortalecen las trayectorias educativas y demuestran que la innovación y el compromiso hacen la diferencia todos los días en el aula”, agregó.
Quién es la docente mendocina
Carina Morales se hizo conocida en 2024 por ganar el concurso nacional “Docentes que Inspiran”, la docente mendocina se llevó el premio mayor de $10 millones por su proyecto de lectura interactiva. Su historia de resiliencia y dedicación conmovió a toda la provincia y el país.
Carina Morales nació y creció en un contexto vulnerable en el departamento de Las Heras. Cuando era solo una adolescente tuvo que abandonar la secundaria para salir a trabajar y ayudar a su familia económicamente.
Después de mucho esfuerzo y dedicación se recibió de docente a los 41 años. “Siempre leí mucho”, le confesó a MDZ como la clave para nunca darse por vencida y alcanzar sus sueños.
Carina da clases en varias escuelas de barrios populares e impulsa iniciativas orientadas a que sus alumnos desarrollen todo su potencial y se sientan protagonistas de sus propias historias de vida.