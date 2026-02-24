Una premiada docente mendocina lanzó un curso gratis para universitarios: de qué se trata

Atenta a la realidad y la brecha que separa ricos y pobres de la posibilidad de acceder a la educación superior, Carina Morales lanzó un curso para universitarios de cuatro clases completamente gratis para alumnos de bajos recursos y con muchas ganas de estudiar.

“He creado un curso de apoyo para ingresantes a nivel superior. Consta de cuatro clases. Lo he diseñado para colaborar con aquellas personas que no tienen para pagar un preuniversitario o quizás asumen el nivel superior de forma desafiante”, explicó Carina a MDZ.

“Este curso está diseñado para acompañar en el inicio del nivel superior. Es para aprender a usar el aula virtual, técnicas de estudio y claves para leer y escribir textos académicos”, agregó.

El curso no tiene costo, es decir que es 100 por ciento gratuito, tiene cupos limitados y es por orden de inscripción y compromiso. Los interesados deben dejar sus datos en el formulario y esperar la confirmación. También se pueden comunicar con Carina Morales a través de sus redes sociales: Lengua en red (Facebook) carina_lengua_en_red (instagram)

carina morales profesora nominada docentes que inspiran 2024 4.jpg Carina Morales ganó el premio "Docentes que inspiran". Rodrigo D'Angelo / MDZ

El reconocimiento de Tadeo García Zalazar

Las ideas y proyectos de Carina Morales no pasan desapercibidos. Hasta el Ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas se hizo eco de su nueva propuesta y destacó la iniciativa.

“Nos alegra volver a ver el compromiso de Carina Morales, docente mendocina reconocida a nivel nacional, que ahora lanzó un curso gratuito para acompañar a estudiantes que ingresan al nivel superior”, escribió Tadeo García Zalazar en las redes sociales.

“Conocemos de primera mano su trabajo, su creatividad y su vocación. Docentes como ella fortalecen las trayectorias educativas y demuestran que la innovación y el compromiso hacen la diferencia todos los días en el aula”, agregó.

tadeo garcia zalazar entrevista mdz (21) El Ministro de Educación, Cultura, Infancias y Dirección General de Escuelas, Tadeo García Zalazar. Alf Ponce Mercado / MDZ

Quién es la docente mendocina

Carina Morales se hizo conocida en 2024 por ganar el concurso nacional “Docentes que Inspiran”, la docente mendocina se llevó el premio mayor de $10 millones por su proyecto de lectura interactiva. Su historia de resiliencia y dedicación conmovió a toda la provincia y el país.

Carina Morales nació y creció en un contexto vulnerable en el departamento de Las Heras. Cuando era solo una adolescente tuvo que abandonar la secundaria para salir a trabajar y ayudar a su familia económicamente.

Después de mucho esfuerzo y dedicación se recibió de docente a los 41 años. “Siempre leí mucho”, le confesó a MDZ como la clave para nunca darse por vencida y alcanzar sus sueños.

Carina da clases en varias escuelas de barrios populares e impulsa iniciativas orientadas a que sus alumnos desarrollen todo su potencial y se sientan protagonistas de sus propias historias de vida.