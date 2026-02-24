Cuenta regresiva para Vino a la Nave y gran expectativa por el show de Turf
La Ciudad de Mendoza ultima detalles para una nueva edición de Vino a la Nave, uno de los eventos culturales más convocantes del verano.
La Municipalidad de Ciudad de Mendoza transita la cuenta regresiva para una nueva edición de "Vino a la Nave", el ciclo que se consolidó como uno de los grandes atractivos del verano. La cita será el próximo 28 de febrero desde las 19 en la Nave Cultural, con una propuesta que combina música en vivo, vino y gastronomía.
A pocos días del evento, crece la expectativa por una noche que promete convocar a miles de mendocinos y turistas. El encuentro se desarrollará al aire libre, en un entorno pensado para disfrutar de una experiencia completa que fusiona entretenimiento y cultura local.
El gran show de la jornada estará a cargo de Turf, la reconocida banda liderada por Joaquín Levinton, que llegará con sus clásicos y su actualidad musical para hacer vibrar al público.
Una propuesta consolidada en la agenda cultural
“Vino a la Nave” regresa con su formato característico, que incluye degustaciones de vinos en un ambiente descontracturado, acompañadas por propuestas gastronómicas, barras de tragos y cerveza.
En esta edición participarán más de 30 bodegas, que ofrecerán sus etiquetas en un espacio pensado para resaltar la identidad vitivinícola de Mendoza. Además, habrá un escenario emergente destinado a bandas locales, reforzando el objetivo de impulsar el talento regional.
El ciclo logró posicionarse durante 2024 como una de las iniciativas culturales más convocantes de la ciudad, y en esta nueva edición busca reafirmar ese lugar con una propuesta integral.
Últimos preparativos y entradas disponibles
Con el evento cada vez más cerca, la organización ajusta los detalles finales para garantizar una experiencia que combine música, vino y verano en un mismo espacio. Por su parte, Turf atraviesa un presente activo y llegará a Mendoza en el marco de una intensa agenda de presentaciones, lo que suma atractivo a una noche que ya genera gran expectativa.
Las entradas continúan a la venta a través de la plataforma Venti, y todo indica que “Vino a la Nave” volverá a ser uno de los planes más elegidos para despedir febrero en la Ciudad de Mendoza.