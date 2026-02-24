Cuenta regresiva para Vino a la Nave y gran expectativa por el show de Turf

La Municipalidad de Ciudad de Mendoza transita la cuenta regresiva para una nueva edición de " Vino a la Nave " , el ciclo que se consolidó como uno de los grandes atractivos del verano. La cita será el próximo 28 de febrero desde las 19 en la Nave Cultural , con una propuesta que combina música en vivo, vino y gastronomía.

A pocos días del evento, crece la expectativa por una noche que promete convocar a miles de mendocinos y turistas . El encuentro se desarrollará al aire libre, en un entorno pensado para disfrutar de una experiencia completa que fusiona entretenimiento y cultura local.

El gran show de la jornada estará a cargo de Turf , la reconocida banda liderada por Joaquín Levinton, que llegará con sus clásicos y su actualidad musical para hacer vibrar al público.

“ Vino a la Nave ” regresa con su formato característico, que incluye degustaciones de vinos en un ambiente descontracturado, acompañadas por propuestas gastronómicas, barras de tragos y cerveza.

En esta edición participarán más de 30 bodegas, que ofrecerán sus etiquetas en un espacio pensado para resaltar la identidad vitivinícola de Mendoza. Además, habrá un escenario emergente destinado a bandas locales, reforzando el objetivo de impulsar el talento regional.

El ciclo logró posicionarse durante 2024 como una de las iniciativas culturales más convocantes de la ciudad, y en esta nueva edición busca reafirmar ese lugar con una propuesta integral.

Últimos preparativos y entradas disponibles

Con el evento cada vez más cerca, la organización ajusta los detalles finales para garantizar una experiencia que combine música, vino y verano en un mismo espacio. Por su parte, Turf atraviesa un presente activo y llegará a Mendoza en el marco de una intensa agenda de presentaciones, lo que suma atractivo a una noche que ya genera gran expectativa.

vino a la nave Vino a la Nave vuelve a Ciudad de Mendoza con Turf como show principal. Prensa Ciudad de Mendoza

Las entradas continúan a la venta a través de la plataforma Venti, y todo indica que “Vino a la Nave” volverá a ser uno de los planes más elegidos para despedir febrero en la Ciudad de Mendoza.