El exitoso ciclo que vuelve a la Ciudad de Mendoza, con Turf como show principal
El ciclo que combina vino, gastronomía y música en vivo regresa el 28 de febrero desde las 19 h a los jardines de la Nave Cultural.
El próximo 28 de febrero, desde las 19 h, los jardines de la Nave Cultural volverán a ser escenario de una propuesta que une vino, gastronomía y música en vivo en la Ciudad de Mendoza. En esta oportunidad, el público podrá disfrutar del show de Turf en una nueva edición de Vino a la Nave, el ciclo que celebra la cultura vitivinícola y el encuentro al aire libre.
La iniciativa regresa con una propuesta pensada para la temporada de verano: degustaciones de vinos en formato descontracturado, bandas en vivo, gastronomía de primer nivel, barras de tragos y cerveza, y un entorno especialmente diseñado para disfrutar bajo el cielo mendocino.
Desde su primera edición en 2024, Vino a la Nave se consolidó como una de las experiencias culturales más convocantes de la ciudad, reuniendo a artistas de distintos géneros y promoviendo el disfrute de los vinos locales en un ambiente distendido y festivo.
Un ciclo que ya es un éxito
A lo largo del año pasado, el evento contó con la participación de Gauchito Club, Indios, Pasado Verde y Emmanuel Horvilleur, entre otros referentes de la escena nacional, fortaleciendo su identidad como un espacio de encuentro para públicos diversos. La combinación de música, gastronomía y espacios abiertos lo transformó en una cita obligada dentro de la agenda cultural mendocina.
En esta nueva edición, el line up estará encabezado por Turf, junto a la presencia de más de 30 bodegas, múltiples propuestas gastronómicas y un escenario emergente destinado a bandas locales, con el objetivo de seguir impulsando y visibilizando el talento regional. También habrá sorpresas especiales pensadas para enriquecer la experiencia del público.
Turf, presente con un proyecto renovado
La banda se mantiene activa en la escena del rock argentino con un nuevo impulso creativo gracias a su ambicioso proyecto “Polvo de Estrellas”, un álbum y obra audiovisual donde reversionan sus clásicos junto a artistas de distintas generaciones como Lali, Milo J, Miranda!, Vicentico y Fito Páez, fusionando estilos y formatos para conectar con nuevas audiencias. El proyecto se desarrolla a través del lanzamiento de varios singles destacados y una intensa agenda de shows y festivales en todo el país, reafirmando la vigencia de Turf tras décadas de trayectoria.