El exitoso ciclo que vuelve a la Ciudad de Mendoza, con Turf como show principal

El ciclo que combina vino, gastronomía y música en vivo regresa el 28 de febrero desde las 19 h a los jardines de la Nave Cultural.

El próximo 28 de febrero, desde las 19 h, los jardines de la Nave Cultural volverán a ser escenario de una propuesta que une vino, gastronomía y música en vivo en la Ciudad de Mendoza. En esta oportunidad, el público podrá disfrutar del show de Turf en una nueva edición de Vino a la Nave, el ciclo que celebra la cultura vitivinícola y el encuentro al aire libre.

La iniciativa regresa con una propuesta pensada para la temporada de verano: degustaciones de vinos en formato descontracturado, bandas en vivo, gastronomía de primer nivel, barras de tragos y cerveza, y un entorno especialmente diseñado para disfrutar bajo el cielo mendocino.

Desde su primera edición en 2024, Vino a la Nave se consolidó como una de las experiencias culturales más convocantes de la ciudad, reuniendo a artistas de distintos géneros y promoviendo el disfrute de los vinos locales en un ambiente distendido y festivo.

vino a la nave Vino a la Nave vuelve a Ciudad de Mendoza con Turf como show principal. Prensa Ciudad de Mendoza Un ciclo que ya es un éxito A lo largo del año pasado, el evento contó con la participación de Gauchito Club, Indios, Pasado Verde y Emmanuel Horvilleur, entre otros referentes de la escena nacional, fortaleciendo su identidad como un espacio de encuentro para públicos diversos. La combinación de música, gastronomía y espacios abiertos lo transformó en una cita obligada dentro de la agenda cultural mendocina.

En esta nueva edición, el line up estará encabezado por Turf, junto a la presencia de más de 30 bodegas, múltiples propuestas gastronómicas y un escenario emergente destinado a bandas locales, con el objetivo de seguir impulsando y visibilizando el talento regional. También habrá sorpresas especiales pensadas para enriquecer la experiencia del público.