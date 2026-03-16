Operativos en el Gran Mendoza: tres detenidos y secuestro de un arma de fuego y réplicas

Tres sujetos fueron detenidos en distintos operativos preventivos desarrollados durante el fin de semana en el Gran Mendoza . Los procedimientos permitieron secuestrar una pistola , dos réplicas de arma de fuego y un cuchillo , elementos que fueron puestos a disposición de la Justicia, junto con los sospechosos que los portaban.

Las intervenciones estuvieron a cargo de personal del Cuerpo Motorizado de Prevención ( Cumot ), dependiente de la Unidad de Acción Preventiva ( UAP), en el marco de patrullajes y de desplazamiento ante alertas recepcionadas a través de la línea de emergencias 911 por el Centro Estratégico de Operaciones ( CEO ).

El primero de los episodios tuvo lugar cuando los uniformados se trasladaron hasta la intersección de calles Joaquín V. González y Salvador Arias , en Godoy Cruz , ya que tomaron conocimiento de que allí se encontraba un sujeto exhibiendo un arma de fuego en plena vía pública.

Una vez en el lugar, los efectivos lograron aprehender al sospechoso, 30 años, a quien le secuestraron una réplica de revólver , y quedó a disposición de la Justicia.

En un segundo procedimiento, realizado en la Ciudad de Mendoza , donde los efectivos del Cumot patrullaban la zona de calles El Plumerillo y Los Laureles , en el interior del barrio San Martín .

En esa intersección, los funcionarios observaron a una pareja en actitud sospechosa, por lo que decidieron identificarlos. No obstante, al acercarse, el hombre se dio a la fuga, por lo que sólo alcanzaron a detener a la mujer en la escena.

Durante la requisa, los uniformados encontraron en el interior de un bolso que llevaba la sospechosa una pistola calibre 22 corto, con el cargador colocado sin proyectiles.

Riña y aprehensión en Guaymallén

El tercer procedimiento se registró en el departamento de Guaymallén, sobre calle Comodoro Rivadavia, luego de que los operadores del CEO alertaran sobre un grupo de sujetos que estaban protagonizando una riña.

A partir de eso, los policías se dirigieron inmediatamente al lugar y lograron aprehender a un sospechoso que llevaba una mochila puesta. Acto seguido, al revisarla, descubrieron que llevaba en el interior un cuchillo tipo carnicero, con una hoja 15 centímetros y la réplica de una pistola.

Tras los procedimientos, los tres detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales intervinientes.