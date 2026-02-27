Lo mataron a puñaladas en venganza por una pelea: el reclamo de Justicia de sus allegados

En pocos segundos, un grupo de delincuentes terminó con la vida de Miqueas Arizpe, un hombre de 31 años, en la localidad de Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora . El homicidio, perpetrado a raíz de múltiples puñaladas , habría sido efectuado como una venganza por una pelea previa.

El ataque ocurrió el lunes 23 de febrero, cuando tres sujetos encontraron a Arizpe a metros de un kiosco de la barriada, ubicado en la esquina de las calles Cosquín y Virgen de Itatí.

Tras reconocerlo, dos de estos bajaron del auto donde se desplazaban, un Volkswagen Golf, para atacarlo. Así, sin mediar palabras, la víctima recibió un brutal ataque a puñaladas, el que generó graves heridas que terminaron con su vida.

Mientras los agresores escaparon rápidamente, una vez terminado el ataque, la víctima fue asistida por los vecinos presentes y fue velozmente trasladada a la Unidad de Pronta Atención (UPA) de la zona. No obstante, murió en el camino.

Las redes sociales volvieron a ser el lugar donde los allegados de una víctima descargaron sus sentimientos y pidieron Justicia.

"Todavía no entiendo cómo te fuiste así. Tan lleno de alegría, tan lleno de vida", inició el mensaje de una joven amiga de Arizpe, el cual terminó con la consigna: "Y que se escuche fuerte: Justicia por Miqueas".

Otro posteo lamentando la noticia describió a la víctima de la siguiente forma: "Pibe más bueno que vos no había. Te voy a extrañar siempre". En la misma sintonía, otra persona escribió que el fallecido era "un chico muy querido por todos en el barrio".

nihj

En gran parte de estas publicaciones aseguraron que los tres sujetos involucrados en el asesinato de Arizpe son hermanos, quienes serían arduamente buscados por las autoridades bajo las directivas del fiscal Ignacio Martín Torrigino.

image

Además, tambien se subrayó que el conflictó entre estas personas se habría generado días antes en una pelea que había protagonizado el fallecido con sus víctimarios. Este había sido el movil del fatal ataque a puñaladas.