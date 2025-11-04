Por qué un gato tiene una persona preferida para dormir y cómo la eligen

Los gatos no eligen al azar dónde descansar: dormir con su persona favorita es una forma de expresar confianza y afecto.

Los gatos eligen dormir con quien le transmite seguridad y calma, no solo por comodidad. Foto: Shutterstock

Aunque los felinos tengan fama de independientes y distantes, la realidad es que los gatos muchas veces buscan a sus dueños para compartir momentos íntimos como el descanso. Estos pequeños suelen elegir siempre a la misma persona. Detrás de este hábito hay ciertas razones, según profesionales.

En primer lugar, es importante destacar que los gatos son mascotas de rutinas y seguridad. Cuando eligen dormir junto a alguien, lo hacen porque asocian su presencia con protección, temperatura estable y confianza. Su instinto los lleva a buscar el lugar más seguro del hogar y muchas veces ese “refugio” es su humano preferido.

shutterstock_2476383577 El descanso con tu mascota refuerza el vínculo. Foto: Shutterstock Además, el olor cumple un papel clave. Cada persona tiene un aroma corporal único, y el gato reconoce el de quien le transmite calma y familiaridad. Por eso suelen dormir en la cama o sobre la ropa de su dueño favorito, incluso cuando no está en casa.

Por qué tu gato elige dormir con vos Otro factor es el vínculo emocional. Los felinos desarrollan lazos selectivos: no se apegan con todos por igual, sino con quien les brinda contacto positivo sin invadir su espacio. Si tu gato te sigue hasta la cama, ronronea y duerme sobre tus pies, probablemente te considere su figura de apego.