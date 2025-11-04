Lo que tus ronquidos están tratando de decirte sobre tu salud

Lo que pasa en tu cuerpo mientras roncas y no estás consciente. Esta es la razón oculta por la que los ronquidos no deberían ignorarse.

Los ronquidos anuncian algo que el cuerpo quiere advertir. Son un mensaje que refleja que el aire no circula bien. Cuando el sonido se vuelve constante o intenso, ya no se trata de una molestia para quien comparte la cama, sino de una señal que indica un problema serio de salud.

Los ronquidos son una señal Los ronquidos aparecen cuando el paso del aire encuentra un obstáculo en la garganta o la nariz. Esto hace que los tejidos vibren y produzcan el sonido. Sin embargo, cuando son fuertes y frecuentes, muchas veces están relacionados con la apnea del sueño, un trastorno en el que la respiración se detiene por algunos segundos. Ese silencio breve interrumpe el descanso y afecta al corazón.

Con esta simple técnica dile adiós a los ronquidos. Foto: Shutterstock Con esta simple técnica dile adiós a los ronquidos. Foto: Shutterstock Durante la apnea, el cuerpo lucha por obtener oxígeno y eso genera estrés interno. Con el tiempo, este esfuerzo constante daña las arterias, eleva la presión y aumenta el riesgo de infarto o accidente cerebrovascular. Un estudio incluso demostró que la intensidad de los ronquidos está vinculada con la aterosclerosis, una acumulación de grasa en las arterias del cuello. Es decir, cada noche, el cuerpo enfrenta un desgaste silencioso.

Roncar también altera el descanso. Quien ronca no duerme profundamente y despierta cansado, con dolor de cabeza o irritación. La falta de sueño afecta el ánimo, reduce la concentración y, a largo plazo, influye en la salud emocional. Algunos estudios muestran que los ronquidos constantes se relacionan con mayor riesgo de depresión y cambios de humor.