Lo que Jacob Elordi tuvo que hacer para convertirse en Frankenstein

Por qué Jacob Elordi es la elección más arriesgada de Guillermo del Toro. Lo que se esconde detrás del Frankenstein más sensible del cine reciente.

Jacob Elordi rompe su imagen de galán y da vida a un monstruo con alma rota en la nueva versión de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro. El actor australiano se enfrenta a un desafío artístico. Su criatura siente, piensa y sufre como un niño atrapado en un cuerpo que no le pertenece.

Jacob Elordi frente a un gran desafío Jacob Elordi confesó que el director le dio total libertad para construir el personaje desde cero. Esa oportunidad lo llevó a experimentar con técnicas poco comunes. Estudió butoh, una danza japonesa que explora el cuerpo a través del dolor y la pérdida. Pasó horas moviéndose frente al espejo, observando cómo cada gesto podía transmitir fragilidad y fuerza al mismo tiempo.

premiere-film-frankenstein- El resultado es una interpretación que emociona más de lo que asusta. Su Frankenstein no es un monstruo torpe ni violento, sino un ser confundido que busca un lugar en el mundo. Cada movimiento, respiración o palabra suena como si viniera de una conciencia recién nacida. La voz del personaje, rota y disonante, refleja esa mezcla de cuerpos y almas que habitan en su interior.

jacob2 Del Toro, fiel a su estilo, vuelve a explorar el horror desde la ternura. Como en La forma del agua, su criatura es un espejo de lo humano: la necesidad de amor, la culpa y el rechazo. En esta historia, el monstruo no es el enemigo, sino el resultado del deseo desmedido de un creador por desafiar la muerte. Victor Frankenstein, interpretado por Oscar Isaac, encarna esa obsesión que termina destruyendo lo que intenta salvar.

El elenco incluye a Mia Goth, Christoph Waltz y Charles Dance, lo que refuerza la ambición del proyecto. Netflix prepara su estreno para el 7 de noviembre, y las primeras proyecciones ya generaron expectativa. Todo apunta a que será uno de los grandes eventos del año, uniendo poesía, horror y emoción.