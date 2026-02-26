Cayó el creador de la Banda del Millón y padre de dos de sus líderes: el video de su detención

La investigación por el robo de una vivienda en Martínez llevó a la captura de Hugo David Castill o (47) este jueves. Además de ser un delincuente con un amplio prontuario delictivo, se supo que este mismo es el padre de dos de los líderes de la Banda del Millón, y el presunto creador del famoso grupo delictivo.

Castillo fue detenido por efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro . Concretamente, su captura se dio en Villa La Cava, ubicada en Beccar, a partir de un robo de vivienda perpetrado el 29 de noviembre.

La detención quedó grabada en video , donde hay varios uniformados forcejeando con el sospechoso para detenerlo.

El sujeto capturado en San Isidro, fue identificado como el padre de Hugo y Elian Castillo San Martín, de 21 y 22 años respectivamente. Estos dos, se encuentran detenidos e imputados por los homicidios de Jorge Enrico de Marco, de 65 años, y María Susana Rodríguez Iturriaga, de 81 años.

De acuerdo con la instrucción del caso, a cargo del fiscal Patricio Ferrari, estos dos jóvenes son algunos de los líderes de la banda, la que contaría con más de 40 delincuentes miembros.

Esta misma organización delictiva ya tenía cerca de 170 casas marcadas para futuros robos. Todas ubicadas en la zona norte del Gran Buenos Aires.

Además, se comenzó a analizar la posibilidad de que el propio Castillo padre haya sido el fundador de esta banda de ladrones.