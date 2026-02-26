Horror: un hombre se suicidó en Caseros tras asesinar a su esposa y su hijo de 13 años

El sujeto tomó la drástica decisión luego de cometer los asesinatos en una vivienda ubicada en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

Un hombre se suicidó luego de asesinar a su mujer y a su hijo en una vivienda de la localidad bonaerense de Caseros, dentro del partido de Tres de Febrero.

El autor, que fue identificado como Ricardo Benítez, mató de un disparo de arma de fuego a su pareja, Angélica Molina, y a su descendiente Lionel Benítez, de 13 años.

El hallazgo se produjo luego de que la hermana del presunto femicida, dueño de la propiedad, llamara a la linéa de emergencia 911 preocupada por el silencio prolongado de su familiar.

Al ingresar a la vivienda ubicada en la calle Carhué al 5400, los efectivos se toparon con los cuerpos con las heridas de bala.

Fuentes vinculadas a la investigación, a cargo del fiscal Fernanda Billone, indicaron que no existían registros de violencia de género ni denuncias previas en el domicilio.