Instagram avisará a los padres si los adolescentes buscan repetidamente sobre suicidio

Instagram enviará alertas a padres si detecta búsquedas reiteradas sobre suicidio o autolesiones en cuentas adolescentes bajo supervisión.

Instagram comenzará a notificar a madres y padres cuando detecte que adolescentes realizan búsquedas reiteradas vinculadas al suicidio o las autolesiones. La medida se aplicará primero en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, y funcionará únicamente para quienes estén inscriptos en el programa opcional de supervisión parental.

El sistema se activará ante un patrón de términos sensibles en un corto período de tiempo. Hasta ahora, la plataforma bloqueaba esos resultados y redirigía a recursos de ayuda, no obstante ahora sumará una alerta directa a los padres por correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp o notificaciones internas.

Meta: la situación judicial de la empresa detrás de Instagram La decisión se da en medio de un clima de presión política y judicial sobre Meta Platforms, dueña de Instagram.

En Estados Unidos, la compañía enfrenta diversas demandas de padres y madres que cuestionan si sus plataformas fueron diseñadas para generar adicción y si perjudican la salud mental de menores. Su CEO, Mark Zuckerberg, rechazó esas acusaciones y sostuvo que no existe evidencia científica concluyente que pruebe ese daño.

Mark Zuckerberg El CEO de Meta fue convocado a una sesión, junto a otros directivos de redes sociales Foto: ARCHIVO En paralelo, varios países debaten mayores restricciones al acceso de menores a redes sociales, entre ellos Australia que prohibió las redes sociales a los menores de 16 años.