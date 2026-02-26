Presenta:

Instagram avisará a los padres si los adolescentes buscan repetidamente sobre suicidio

Instagram enviará alertas a padres si detecta búsquedas reiteradas sobre suicidio o autolesiones en cuentas adolescentes bajo supervisión.

Instagram comenzará a notificar a madres y padres cuando detecte que adolescentes realizan búsquedas reiteradas vinculadas al suicidio o las autolesiones. La medida se aplicará primero en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, y funcionará únicamente para quienes estén inscriptos en el programa opcional de supervisión parental.

El sistema se activará ante un patrón de términos sensibles en un corto período de tiempo. Hasta ahora, la plataforma bloqueaba esos resultados y redirigía a recursos de ayuda, no obstante ahora sumará una alerta directa a los padres por correo electrónico, mensaje de texto, WhatsApp o notificaciones internas.

La decisión se da en medio de un clima de presión política y judicial sobre Meta Platforms, dueña de Instagram.

En Estados Unidos, la compañía enfrenta diversas demandas de padres y madres que cuestionan si sus plataformas fueron diseñadas para generar adicción y si perjudican la salud mental de menores. Su CEO, Mark Zuckerberg, rechazó esas acusaciones y sostuvo que no existe evidencia científica concluyente que pruebe ese daño.

Mark Zuckerberg El CEO de Meta fue convocado a una sesión, junto a otros directivos de redes sociales Foto: ARCHIVO

En paralelo, varios países debaten mayores restricciones al acceso de menores a redes sociales, entre ellos Australia que prohibió las redes sociales a los menores de 16 años.

La empresa anticipó además que trabaja en alertas similares vinculadas al uso de inteligencia artificial, que avisarán a los padres si un adolescente intenta mantener conversaciones sensibles con la IA.

Según informó Agence France-Presse (AFP), el sistema fue desarrollado tras consultas con expertos y se diseñó con un umbral cauteloso para evitar abusos, aunque eso implique posibles alertas sin riesgo real. Meta prevé extender la herramienta a otros países hacia fin de año.

