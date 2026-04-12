Fin de una era en Hungría: Viktor Orbán reconoce la derrota y dejará el poder tras 16 años

Hungría vive este domingo una jornada que redefine el mapa político del Viejo Continente. Tras la difusión de los datos oficiales que consolidan una tendencia irreversible, el primer ministro Viktor Orbán compareció ante sus seguidores para reconocer que su tiempo al frente del Ejecutivo húngaro ha llegado a su fin.

Con una postura inusual tras más de una década de victorias aplastantes, Orbán aceptó que el electorado eligió un rumbo diferente. El mandatario, que se convirtió en un referente global para la derecha nacionalista y contó con el apoyo explícito de figuras como Donald Trump, cerró la jornada con un mensaje de realismo político.

“Para nosotros el resultado es doloroso, pero ha dejado claro que no nos ha otorgado la responsabilidad de gobernar”, expresó Orbán frente a la militancia del Fidesz .

El primer ministro felicitó formalmente a su rival, Péter Magyar , marcando el inicio de una transición que se prevé compleja debido al profundo control que el oficialismo ha ejercido sobre las instituciones estatales durante los últimos 16 años.

Ante miles de seguidores congregados a orillas del Danubio, Péter Magyar celebró el impacto de la movilización ciudadana. "Hungría ha vuelto a hacer historia; más de 6 millones de húngaros han votado", señaló el líder opositor. La jornada cerró con una participación histórica del 78,5 % , superando todos los registros previos de la democracia húngara.

Péter Magyar EFE

En la vereda opuesta, el oficialismo intenta mantener la calma. El ministro de Gobernación, Gergely Gulyás, aseguró que confían en alcanzar los 100 escaños necesarios para retener el gobierno, aunque el ambiente en las filas de Fidesz es de evidente nerviosismo.

El factor internacional: El apoyo de Trump vs. la expectativa de Bruselas

La caída de Viktor Orbán representa un sismo para la derecha populista internacional. Orbán, que ha recibido el apoyo explícito de Donald Trump y la visita reciente del vicepresidente estadounidense JD Vance, centró su campaña en la defensa de la soberanía frente a la Unión Europea y el rechazo al apoyo a Ucrania.

"Afortunadamente, tenemos muchos amigos en el mundo. De América a China, pasando por Rusia y el mundo turco", declaró Orbán tras votar, reafirmando sus alianzas fuera del bloque comunitario.

Sin embargo, en Bruselas, la posible salida del líder nacionalista es vista con alivio. Orbán mantiene congelados miles de millones de euros en fondos europeos debido a sus choques con el Estado de derecho y la independencia judicial.

Milei junto a su par húngaro Viktor Orbán en febrero EFE

El compromiso de Magyar: Instituciones y servicios públicos

Péter Magyar, un exmiembro del Fidesz que conoce las entrañas del sistema de Orbán, ha centrado su plataforma en la lucha contra la corrupción y la reconstrucción de la educación y la salud pública.

“¡Den una oportunidad al cambio!”, fue su grito de guerra durante el cierre de campaña. Su promesa es clara: restaurar la lealtad de Hungría hacia la UE y recuperar la calidad democrática de las instituciones, poniendo fin a la persecución de jueces, periodistas y organizaciones de la sociedad civil que marcó la última década húngara.

Con información de EFE