Quién es Péter Magyar, el nuevo primer ministro de Hungría: del escándalo matrimonial a la cima de la política

Las elecciones legislativas en Hungría marcaron un giro político histórico con la victoria de Péter Magyar , quien se impuso con una contundente mayoría en los comicios y pondrá fin a los 16 años de gobierno de Viktor Orbán.

El abogado de 43 años logró consolidar a su espacio, Tisza-Partido Respeto y Libertad, como la nueva fuerza dominante en el Parlamento. No obstante, previo a su triunfo, un escándalo relacionado con su exesposa lo llevó a la cima del poder político.

Peter Magyar y Judit Varga se conocieron en 2005 y rápidamente formaron una pareja que creció al mismo ritmo que sus carreras. Mientras ella escalaba posiciones hasta convertirse en ministra de Justicia, él ocupaba cargos técnicos dentro del Estado.

El punto de quiebre llegó en 2024, cuando un indulto firmado por la entonces presidenta Katalin Novák y respaldado por Varga desató una crisis institucional. La medida benefició a un funcionario condenado por encubrir abusos sexuales a menores y provocó una ola de indignación que terminó con la renuncia de ambas.

En ese contexto, Magyar decidió avanzar con una jugada que lo puso en el centro de la escena: difundió audios grabados durante su matrimonio en los que Varga hablaba de presuntas presiones dentro del gobierno para manipular documentos judiciales y proteger a funcionarios.

La revelación no solo golpeó a su exesposa, sino que también dejó bajo sospecha al sistema político que lideraba Orbán. Tras el divorcio, Varga denunció públicamente a Magyar por violencia doméstica y chantaje, acusaciones que él rechazó de plano y que atribuyó a una operación para desacreditarlo.

De protagonista del escándalo a líder político

A partir de ese momento, Magyar dejó de ser un funcionario de perfil bajo y se convirtió en una figura pública. Capitalizó el impacto mediático y se posicionó como denunciante de la corrupción. Sin embargo, antes de su irrupción como líder opositor, Magyar había desarrollado una carrera dentro de la administración pública, con pasos por el Ministerio de Exteriores, la representación ante la Unión Europea y organismos financieros estatales.

Con ese impulso, tomó el liderazgo del partido Tisza y construyó una narrativa centrada en la transparencia y la necesidad de reformas institucionales.

Una victoria inesperada que cambia el mapa político

Magyar, que asumió el liderazgo del partido apenas meses antes de las elecciones europeas de 2024, capitalizó el descontento social y lo transformó en una victoria aplastante. Su espacio ya había dado señales de crecimiento al convertirse en la segunda fuerza en los comicios europeos, pero el resultado legislativo superó todas las expectativas.

Con un perfil conservador y proeuropeo, el dirigente propone reencauzar la relación con la Unión Europea, destrabar fondos retenidos por unos 18.000 millones de euros y reposicionar a Hungría dentro de la OTAN. Además, impulsa la independencia energética de Rusia para 2035 y plantea someter a referéndum la eventual adhesión de Ucrania al bloque europeo.

En política exterior, insiste en una postura de equilibrio que se basa en rechazar enviar armas o tropas a conflictos internacionales y descarta el servicio militar obligatorio, con un discurso centrado en la “paz”.

Un discurso que busca ampliar su base

Magyar construyó su campaña sobre la denuncia de la corrupción y la necesidad de reformas institucionales, pero con un tono moderado que busca captar distintos sectores del electorado.

Aunque rechaza el liberalismo clásico, mantiene posiciones menos confrontativas en temas sociales y sostiene una línea dura en política migratoria, similar a la del gobierno saliente. Esa combinación le permitió sumar tanto a votantes desencantados con Orbán como a sectores más moderados.

Con este resultado, Hungría inicia una nueva etapa política con interrogantes sobre el alcance real de los cambios que promete el nuevo líder.