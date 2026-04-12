Tragedia en Haití: más de 30 muertos en una avalancha durante un evento que convocó a miles de jóvenes

Un evento que convocó a miles de jóvenes este viernes en el norte de Haití terminó en tragedia debido a condiciones climáticas extremas que terminaron desatando una avalancha entre la multitud, lo que derivó en la muerte de al menos 30 personas.

El monumento histórico Ciudadela de Laferrière fue el escenario de la catástrofe cuando, según testigos, una fuerte lluvia repentina obligó a los miles de jóvenes convocados a través de TikTok a correr hacia los estrechos accesos del monumento con el objetivo de refugiarse.

Luego de la desgracia, el alcalde de Cap-Haitien, Patrick Almonor, advirtió que el número de víctimas podría ir en ascenso a medida de que pasen las horas ya que por las cuestiones climáticas, los servicios de emergencia no pudieron finalizar sus labores de rescate. Además, se declaró luto nacional debido a la tragedia.

El trágico episodio se habría originado dentro de la fortaleza, donde la falta de oxígeno, sumada a la gran cantidad de personas, derivó en un desenlace fatal.

Videos que comenzaron a circular en redes sociales muestran una escena de extrema congestión, con una multitud desbordada intentando asistir a quienes quedaron atrapados en medio del caos.

El evento que derivó en la tragedia se realizó en el monumento histórico Ciudadela de Laferriere, en Milot, Haití.

El hecho ocurrió durante una celebración anual que convoca a miles de estudiantes y turistas en este emblemático monumento, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Según consignó la agencia AFP, el Gobierno de Haití expresó sus “más sinceras condolencias a las familias afectadas” y manifestó su “profunda solidaridad en estos momentos de duelo y gran sufrimiento”.

En paralelo, las autoridades iniciaron una investigación para determinar si efectivos policiales utilizaron gas lacrimógeno con el objetivo de dispersar una riña, lo que podría haber agravado la situación en medio de la multitud.